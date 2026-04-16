Uçak Bileti Fiyatları Tavan Fiyat Artışıyla Yükseldi

UÇAK YAKITINDAKİ MALİYET ARTIŞI BİLET FİYATLARINI YUKARI ÇEKTİ

Uçak yakıtındaki artış, bilet fiyatlarını artırdı. İç hatlarda da fiyat artışı gözlemlendi.

İç hat uçuşlarında iki aşamalı tavan fiyat uygulaması bulunuyor. Yurt içindeki uçuşlarda satılan her on biletten yedisi için tavan fiyat 3 bin 710 lira, geri kalan üç bilet için belirlenen tavan fiyat ise 6 bin 100 lira olarak belirlendi.

TAVAN FİYATTAKİ YENİ DÜZENLEMEYLE PAHALI BİLETLERİN FİYATI ARTIRILDI

Yeni düzenleme ile pahalı biletlerin tavan fiyatı artırılarak 6 bin 100 liradan 6 bin 990 liraya yükseltildi.

CİDDİ FİYAT ARTIŞLARI BEKLENİYOR

Erken tarihlerde bilet alan yolcular, zamların etkisini daha az hissedecek. Zira, uçak kapasitesinin yüzde 70’lik kısmı için tavan fiyat aynı kaldı. Ancak, yakın tarihe ait uçak bileti arayan yolcular oldukça yüksek fiyatlarla karşılaşma riski taşıyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ’NDEN UYARI

Sektör temsilcileri, fiyat artışlarının gidişatının savaşın seyrine bağlı olduğunu belirterek “Savaş sürerse zamların devam edebileceği” şeklinde uyarıda bulunuyor.

