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Çinli Zurnacı’nın Zurna Çalma Nedeni Açıklandı

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ŞAŞIRTICI GÖRÜNTÜLER

Tekirdağ’da sürücüler, yol kenarındaki boş bir alanda zurna çalan bir Çinli ile karşılaşıp o anları kaydetti. Bu ilginç durum, kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çinli Zurnacı Tao Jianwai’nin neden bu alanda zurna çaldığı hakkında da bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

HOBİSİ ZURNA ÇALMAK

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde zaman zaman boş arazilerde zurna çalarken görüntülenen Tao Jianwai, yaptığı açıklamada “Zurna çalmak en büyük hobim” diyerek bu sanatı şehirden uzakta, kimseyi rahatsız etmeden icra etmeye çalıştığını ifade etti.

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