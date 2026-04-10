Cinsel Taciz İddiasıyla İstifa Eden Hasbi Dede Açıklama Yaptı

Cinsel taciz iddialarıyla görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun ihraç kararının ardından partisiyle olan bağını kopardığını duyurdu.

İHRAÇ KARARI OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu, Dede’nin “parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu” gerekçesiyle oy birliğiyle ihraç edilmesine karar verdi.

TACİZ İDDİASIYLA YARGILANIYOR

Dede, sosyal medyada 2009 doğumlu Tuana Elif Torun’a gönderdiği mesajlar sebebiyle cinsel taciz iddialarıyla yargı sürecine tabi tutulmuştu. Bu gelişmeler ışığında, Belediye Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı.

İhraç kararının ardından sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Dede, CHP’den istifa ettiğini belirtti.

Dede, “Şahsım üzerinden yürütülen tartışmaların, gönül verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve yol arkadaşlarıma daha fazla külfet olmaması adına istifa ediyorum” sözleriyle istifasını gerekçelendirdi.

“HUKUKİ SÜRECİ DAHA SAĞLIKLI YÜRÜTECEĞİM”

Dede, bu kararın hem partisinin kurumsal kimliğini korumak hem de hakkında devam eden hukuki süreci daha sağlıklı bir şekilde yürütmek amacıyla aldığını ifade ederek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.