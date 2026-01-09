Çip Krizi Derinleşiyor: Akıllı Cihazlar Fiyatları Yükseliyor

Bu yıl bellek çiplerindeki arz sıkıntısı nedeniyle akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarların fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması bekleniyor.

BELLEK ÇİPİNDEKİ SIKINTILAR

Samsung, Qualcomm ve Arm, küresel olarak artış gösteren yapay zeka veri merkezi yatırımlarının mobil cihazlar ve ev elektroniği için gerekli çiplerde tedarik sorunlarına yol açtığını duyurdu. Las Vegas’taki CES fuarında konuşan Arm CEO’su Rene Hass, bellek çiplerindeki daralmayı “son 20 yılda gördüğüm en ağır sıkıntı” olarak tanımladı. Samsung eş CEO’su TM Roh, mevcut durumun “emsalsiz” olduğunu ve bunun tüketiciye “kaçınılmaz şekilde” yansıyacağını vurguladı.

VERİ MERKEZLERİNDEKİ YATIRIMLAR

Google, Amazon, Meta ve OpenAI gibi teknoloji devleri, gelişmiş yapay zeka modellerini destekleyecek büyük veri merkezlerine milyarlarca dolarlık yatırımı hızla gerçekleştiriyor. Bu veri merkezlerinde yüksek bant genişlikli bellek (HBM) kullanımı artarken, çip üreticileri Samsung, SK Hynix ve Micron da üretim kapasitelerini tüketici odaklı bellek ürünlerinden HBM’ye kaydırıyor. Samsung’un geçen çeyrekte faaliyet kârının üç katına çıkması, bu HBM satışlarından elde edilen gelirle büyük ölçüde mümkün oldu. Micron, artan veri merkezi talebi nedeniyle Aralık ayında “Crucial” tüketici markasını sonlandırdığını açıkladı.

FİYAT ARTIŞLARI BEKLENİYOR

Qualcomm CFO’su Akash Palkhiwala, yaşanan sıkıntının “oldukça dramatik” olduğunu belirterek bu durumun, “dünyada yalnızca beş-altı şirketin olağanüstü sermaye harcamalarıyla veri merkezi kurmasından” kaynaklandığını ifade etti. Morgan Stanley analistleri, bellek maliyetlerindeki hızlı artış nedeniyle birçok üreticinin bu yılın ilk yarısında ürün fiyatlarını “önemli ölçüde yükselteceğini” tahmin ediyor. Bu gelişmenin Android telefonlar ve Windows PC satışlarını düşürebileceği öngörülüyor. Ancak Apple’ın yeni iPhone 17 serisinin fiyatlarını artırmaması bu durumun bir istisnası olarak dikkat çekiyor. Piyasa araştırma kuruluşu IDC, Aralık 2025 raporunda Apple ve Samsung’un uzun vadeli tedarik anlaşmaları sayesinde fiyat baskısını daha etkili kontrol edebileceğini belirtti. İki şirketin bileşen tedariklerini iki yıl öncesinden garanti altına aldığı kaydediliyor. Bellek sıkıntısının uzaması durumunda, akıllı telefon pazarının 2026 yılında %5,2 daralabileceği öngörülüyor, bu durumdan en fazla etkilenecek olanların düşük segmentteki Çinli üreticiler olduğu belirtiliyor.