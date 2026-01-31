Çırak Ve Stajyer Mağdurları Haklarını Arıyor

cirak-ve-stajyer-magdurlari-haklarini-ariyor

ÇIRAK VE STAJYER TANIMLARI

Emin Yılmaz, çırak ve stajyer kavramlarının 1986 yılında yürürlüğe giren Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirgin bir şekilde tanımlandığını belirtiyor. Çıraklar, meslek edinmek amacıyla iş yerlerinde çalışan kişiler olarak tanımlanırken, stajyerler, mesleki ve teknik eğitim süreçlerinde uygulamalı eğitim alan öğrencilerden oluşuyor. Her iki grup da Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı olmasına rağmen sadece kısa vadeli sigorta kollarından faydalanabiliyor.

DÜZENLEME NEDEN GEREKİYOR?

Yılmaz’a göre, bu grupların emeklilikte yaşadığı mağduriyetin temel sebebi, çıraklık ve staj dönemlerinde uzun vadeli sigorta primlerinin yatırılmaması. Emeklilik için gerekli olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri bu süreçte ödenmediği için, staj ve çıraklık başlangıç tarihleri emeklilikte sigorta girişi olarak kabul edilmiyor. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışanlar için bu durum ciddi hak kayıplarına neden oluyor.

