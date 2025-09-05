Citroen, Yeni Kampanyasını Duyurdu!

YENİ C3 AIRCROSS TÜRKİYE’DE YOLLARA ÇIKIYOR

Citroen, SUV segmentindeki iddiasını tekrar gündeme getirerek tamamen yenilenmiş 2025 model C3 Aircross’u Türkiye’yle buluşturdu. Marka, yeni aracıyla birlikte “Gaza bastı, yarısı bizden!” sloganıyla dikkat çekici bir kampanya başlatıyor. Bu kampanya, yeni Citroen C3 Aircross’a avantajlı koşullarla sahip olabilme imkânı sunuyor. Hem tasarımındaki yenilikler hem de teknolojik donanımlarıyla sınıfına farklı bir bakış açısı getiriyor. Performans ve ekonomi arasında mükemmel bir denge arayan sürücüler için oldukça cazip bir seçenek olacak gibi görünüyor.

HİBRİT MOTOR VE PERFORMANS

2025 Citroen C3 Aircross’un motor kaputunun altında, Stellantis grubunun geliştirdiği 1.2 litrelik hibrit bir motor yer alıyor. “Hybrid 145” adı verilen bu motor, 3 silindirli benzinli üniteyle elektrik destekli sistemin uyumlu çalışmasıyla dikkat çekiyor. Bu hibrit motor, 145 beygir güç üretiyor ve 6 ileri e-DCS6 otomatik şanzıman ile eşleştirilmiş. Böylece şehir içi ve uzun yol performansında akıcı, sessiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

EKONOMİK VE DİNAMİK SÜRÜŞ

Yeni C3 Aircross, düşük devirlerde elektrik motorunun sağladığı destek ile yüksek tork avantajı sunuyor. Bu özellik, kalkışlarda ve ara hızlanmalarda daha dinamik bir sürüş deneyimi sağlıyor. Ayrıca, düşük yakıt tüketimi sayesinde ekonomik bir sürüş sağlamaya da olanak tanıyor.