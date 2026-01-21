Cizre’de Heyelan: 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü

ŞIRNAK’TA HEYELAN KORKUSU

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, korkutucu bir heyelan paniği yaşandı. Yamaçtan kopan büyük kaya parçaları bir evin üzerine düştü. Olayın meydana geldiği sırada evde bulunan 5 kişilik aile, son anda kıl payı ölümden kurtuldu. Bölgedeki yamaçta meydana gelen heyelandan sonra, büyük gürültüler eşliğinde yerinden kopan tonlarca ağırlığındaki kayalar, dağ yamacına yakın bir konumdaki eve hücum etti.

BÜYÜK HASAR VARDI

Kayaların düşmesi sonucu evde büyük çapta maddi zarar oluştu ve duvarlar adeta kağıt gibi parçalandı. Olay anında evin içinde bulunan 5 kişilik aile, gürültüyü duyarak kendilerini hızlıca dışarı atmayı başardı. Neyse ki olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi, fakat ev kullanılamaz hale geldi.

“TÜM EŞYALARI KAYBETTİK”

Son 15 gündür evde kalmadıklarını, sadece kıyafet almak için döndüklerini belirten Esma Gezme, “Çocuklarla birlikte elbise almak için evde olduğumuz sırada heyelan oldu. Deprem olduğunu sandım, çocuklarımı alarak dışarıya kaçmayı başardık. Dev kaya parçaları yatağımıza girdi, tüm eşyalarımız ise toprak ve kayaların altında kaldı. Büyük bir şok yaşadık. İmkansızlıklarla yaptığımız ev şu an kullanılmaz durumda. Dışarıda kaldım, çaresizim. Bu kış şartlarında ya komşularımda kalacağım ya da babamın evine gideceğim. Yardım bekliyorum” şeklinde duygularını ifade etti.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Heyelan sonrası, yetkililer bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve aile üyeleriyle mahalle sakinleriyle bilgi alışverişinde bulundu. Mahalle sakini vatandaşlar, aynı durumun yaşanmaması adına yamaçtaki riskli kayaların temizlenmesi ve gerekli istinat çalışmasının bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı.