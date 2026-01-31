Cizre’de Takla Atan Minibüste İki Kişi Hayatını Kaybetti

Cizre’de Minibüs Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, bir minibüsün takla atması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, altı kişi yaralandı. Olay, Cizre’nin Yolaçan köyü civarında meydana geldi. Nusaybin’den Cizre istikametine giden minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek takla attı. Araç yol kenarına devrildi ve içerisindeki sekiz kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Olaydan sonra sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılara ilk müdahale yapılarak ambulanslarla Cizre, İdil ve Silopi devlet hastanelerine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan iki kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, adli işlemler için hastane morguna teslim edildi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada yaşamını yitiren kişiler Irak uyruklu Nabel Oahab Jasem Jasem (50) ve Ahmed Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (60) olarak tespit edildi. Yaralanan altı kişinin de Irak vatandaşı olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.