Clinton Çifti Epstein Soruşturmasında İfade Verecek

clinton-cifti-epstein-sorusturmasinda-ifade-verecek

43 YIL SONRA BİR İLK

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve 2016 Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton’ın, çocuk istismarından mahkum olan ve 2019’da hapiste yaşamına son veren Jeffrey Epstein ile ilişkileri hakkında inceleme başlatıldı.

İFADE VERECEKLER

Clinton çifti, Kongre’nin yürüttüğü Epstein soruşturmasında ifade vermek üzere çağrıldı. ABD Kongresi Denetim Komitesi, Bill Clinton ve eşinin Epstein soruşturmasında ifade vermemeleri konusunda eleştirilerde bulunmuştu.

BİR SÜREDİR İFADE VERMEYİ REDDEDİYORLARDI

Clinton çifti, bir süre boyunca ifade vermeyi reddettikleri yönünde açıklama yaptı. Çift, komiteyle iş birliği yapma niyetinde olduklarını ancak soruşturmanın Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ı korumak amacı taşıdığını öne sürerek bizzat ifade vermeyi kabul etmediklerini ifade etmişti. Bill Clinton’ın Temsilciler Meclisi’ne çıkması, Gerald Ford’un 1983’te ifade vermesinden bu yana bir başkanın Kongre’de ifade vermesi açısından bir ilk olacak. Clintonların avukatı, daha önce tüm bilgileri mahkemeye sunduklarını belirtti.

Bill Clinton, görevinden ayrıldıktan sonra 2000’li yılların başında Epstein’ın uçağıyla birkaç kez seyahat ettiğini kabul etmişti. Clinton, bu ilişki nedeniyle duyduğu pişmanlığı dile getirerek, Epstein’ın suç faaliyetlerinden haberdar olmadığını belirtmişti.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

Epstein, 14 yaşındakiler de dahil olmak üzere birçok kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılandı. Tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da hayatını kaybetti. Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore gibi birçok ünlü ismin adı geçti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu da, Adalet Bakanlığı’nın yaptığı inceleme sonucunda bu ünlülerin “müşteri listesi”nin tutulduğu yönünde herhangi bir kanıta ulaşılamadığını açıkladı. Ayrıca, hükümet yetkilileri ve ünlü kişilerin suçlarına ortak olduğuna dair iddialar öne sürülen Epstein’ın, aslında intihar eden bir tutuklu olduğu sonucuna varıldığı bilgisi verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bolu’da Akran Zorbalığı Olayı Kameralara Yansıdı

Bolu'da bir grup kız öğrenci, okul çıkışı evine dönen daha küçük öğrencilere parkta saldırdı. Olayla ilgili yasal süreç başlatıldı.
Gündem

İstanbul Merkezli 22 İlde MLKP Operasyonu Gerçekleşti

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, MLKP terör örgütüyle bağlantılı 22 ilde 96 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Bahçeli’den Erken Seçim Uyarısı: Siyasi Ahmaklık Değerlendirmesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, erken seçim taleplerini değerlendirerek, bu konunun gündemde olmadığını vurguladı ve CHP liderinin çağrısını sert bir dille eleştirdi.
Gündem

Savannah Guthrie’nin Annesi Nancy Guthrie Kaçırıldı

Ünlü sunucu Savannah Guthrie'nin annesi, 84 yaşında kaçırıldı. Kış Olimpiyatları için İtalya'ya gitmeyi planlayan Guthrie, tüm programlarını iptal etti; güvenlik güçleri arama çalışmalarına başladı.
Gündem

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 2026 Verileri Açıklandı

2026 Ocak ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, önceki ay ve Aralık'a kıyasla yüzde 2,67, yıllık bazda ise yüzde 27,17 yükseldi. Sanayinin çeşitli alanlarında bu artışlar gözlemleniyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.