Clinton Çifti Epstein Soruşturmasında İfade Verecek

43 YIL SONRA BİR İLK

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve 2016 Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton’ın, çocuk istismarından mahkum olan ve 2019’da hapiste yaşamına son veren Jeffrey Epstein ile ilişkileri hakkında inceleme başlatıldı.

İFADE VERECEKLER

Clinton çifti, Kongre’nin yürüttüğü Epstein soruşturmasında ifade vermek üzere çağrıldı. ABD Kongresi Denetim Komitesi, Bill Clinton ve eşinin Epstein soruşturmasında ifade vermemeleri konusunda eleştirilerde bulunmuştu.

BİR SÜREDİR İFADE VERMEYİ REDDEDİYORLARDI

Clinton çifti, bir süre boyunca ifade vermeyi reddettikleri yönünde açıklama yaptı. Çift, komiteyle iş birliği yapma niyetinde olduklarını ancak soruşturmanın Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ı korumak amacı taşıdığını öne sürerek bizzat ifade vermeyi kabul etmediklerini ifade etmişti. Bill Clinton’ın Temsilciler Meclisi’ne çıkması, Gerald Ford’un 1983’te ifade vermesinden bu yana bir başkanın Kongre’de ifade vermesi açısından bir ilk olacak. Clintonların avukatı, daha önce tüm bilgileri mahkemeye sunduklarını belirtti.

Bill Clinton, görevinden ayrıldıktan sonra 2000’li yılların başında Epstein’ın uçağıyla birkaç kez seyahat ettiğini kabul etmişti. Clinton, bu ilişki nedeniyle duyduğu pişmanlığı dile getirerek, Epstein’ın suç faaliyetlerinden haberdar olmadığını belirtmişti.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

Epstein, 14 yaşındakiler de dahil olmak üzere birçok kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılandı. Tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da hayatını kaybetti. Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore gibi birçok ünlü ismin adı geçti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu da, Adalet Bakanlığı’nın yaptığı inceleme sonucunda bu ünlülerin “müşteri listesi”nin tutulduğu yönünde herhangi bir kanıta ulaşılamadığını açıkladı. Ayrıca, hükümet yetkilileri ve ünlü kişilerin suçlarına ortak olduğuna dair iddialar öne sürülen Epstein’ın, aslında intihar eden bir tutuklu olduğu sonucuna varıldığı bilgisi verildi.