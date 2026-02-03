Clinton Çifti Epstein Soruşturmasında İfade Verecek

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve 2016 yılındaki Demokrat başkan adayı Hillary Clinton, cinsel istismar suçlamalarından hüküm giyen ve 2019 yılında hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri üzerine yürütülen bir soruşturmada ifade verecek.

Clinton çifti, Kongre’nin yürüttüğü soruşturmada ifade vermemekle suçlanmıştı. ABD Kongresi Denetim Komitesi, Bill Clinton ve eşinin Epstein konusundaki ifadesini almaya çalışıyor. Daha önce ifade vermeyi reddeden Clintonlar, komiteye iş birliği yapmaya açık olduklarını belirtmiş ancak soruşturmanın Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ı korumaya yönelik bir çaba olduğunu iddia ederek bizzat ifadenin alınmasına karşı çıkmıştı.

Bill Clinton, Temsilciler Meclisi önünde ifade veren ilk ABD Başkanı olacak; bu durum, Gerald Ford’un 1983 yılındaki ifadesinden sonra gerçekleşecek. Clintonların avukatı daha önce sahip oldukları tüm bilgileri mahkemeyle paylaştıklarını ifade etmişti. Bill Clinton, görevden ayrıldıktan sonra 2000’li yılların başında Epstein’a ait uçağı birkaç kez kullandığına dair bilgiler bulunuyor. Clinton, bu ilişkisinden dolayı pişmanlık duyduğunu ve Epstein’ın suçlamalarından haberdar olmadığını dile getirmişti.

Jeffrey Epstein, 14 yaşından daha küçük çocuklar dahil olmak üzere birçok kızı cinsel istismara uğratmak ve bir fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde 10 Ağustos 2019’da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi birçok ünlü ismin isimleri yer alıyordu. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Epstein’ın ölümü hakkında yaptığı incelemede, “müşteri listesi” olduğu iddialarının kanıtlanamadığını ve Epstein’ın aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını bildirmişti.

