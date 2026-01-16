Çobantur Logistics Markasıyla Lojistikte Yeni Dönem Başladı

Çobantur Logistics, geçmişten gelen güveni yeni ismiyle yeniden şekillendirerek lojistik sektöründe dönüşümün başlangıcını kutluyor. Yenilenen kurumsal kimliği ile 50. yılına hazırlanan şirket, sadece taşımacılık değil, uçtan uca lojistik çözümleri sunarak sektördeki hedeflerini büyütüyor. “Köklerden geleceğe: Çobantur Logistics ile lojistikte yeni bir dönem başlıyor” temasıyla yola çıkan şirket, değişen dünya düzeninde rekabet için gerekli adımları atmanın önemine vurgu yapıyor.

YENİDEN TANIMLANAN VİZYON

Çobantur Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Çobanoğlu, günümüzde lojistik faaliyetlerinin sadece taşımacılıktan ibaret olmadığını, tüm ekonomik akışların merkezinde stratejik bir güç olarak yer aldığını belirtiyor. Çobanoğlu, “Biz de bu gücü geleceğe yön verecek şekilde daha da ileri taşımak için geçmişin köklü mirası üzerine kurulu hikâyemizi, kuruluşumuzun 50’nci yılına doğru adım adım yaklaşırken Çobantur Logistics adıyla sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sağlam kökler, geleceğin en güçlü filizlerini verir.” açıklamasını yapıyor.

SÜRDÜREBİLİRLİK VE GÜVEN

Şirketin yeniden doğuşunun ve belirlenmiş bir vizyonun ön plana çıktığını kaydeden Çobanoğlu, “Verdiğimiz her sözü ilk günkü netliğiyle tutuyoruz. Güveninizin sorumluluğunu taşıyoruz. Artık adımız yalnızca bir marka değil; tutarlılığın, sürdürülebilirliğin, itibarın ve mirasın sembolü” diyor. Çobantur Logistics, sadece taşımacılık hizmetleriyle sınırlı kalmayıp, kapsamlı lojistik çözümleri sunarak müşterilerine değer katıyor.

GÜÇLÜ FİLO VE HIZLI BÜYÜME

Şirket, 200’den fazla çekici ve 500’e yakın römork ile faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye genelinde 45.500 metrekarelik depolama alanına sahip olan Çobantur Logistics, yurtdışında İtalya ve Almanya’da depolarla hizmet vermeyi sürdürüyor. Ayrıca, Romanya’da yeni depo yatırımı plânlamakta olan şirket, Avrupa’daki etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

GELECEK İÇİN STRATEJİK ADIMLAR

Çobanoğlu, şirketin 2026 yılında yurtdışında yeni bir holding yapısı kurarak grup şirketlerini tek çatı altında toplama hedefinde olduğunu belirtiyor. “2026 bizim için yeniden yapılanmanın karşılığını alacağımız ve sürdürülebilir kârlılığı yakalayacağımız bir yıl olacak. Almanya’da gerçekleştireceğimiz stratejik satın alma ile operasyonlarımızı güçlendirirken, yurt dışında kuracağımız holding yapısıyla tüm grup şirketlerimizi tek çatı altında toplamayı hedefliyoruz.” diyen Çobanoğlu, kârlı büyümenin temel öncelik olduğunu vurguluyor.

HAZIRLIK VE RİSK YÖNETİMİ

Çobanoğlu, Türkiye’nin stratejik konumunun sunduğu fırsatları ve aynı zamanda küresel ticaretteki riskleri yönetmenin önemini vurguluyor. Geleceğin lojistiğinin veri odaklı sistemlere dayanması gerektiğini ifade eden Çobanoğlu, dijitalleşme ve otomasyonun sektör için zorunlu hale geldiğini belirtiyor. Ayrıca, “yeşil lojistik” anlayışının artık iş sürekliliği açısından kritik olduğunu belirtiyor.

ÇEVRESEL SORUMLULUK VE YATIRIMLAR

Çobantur Logistics, çevresel etkileri azaltmayı hedefleyerek tüm operasyonlarını buna göre şekillendiriyor. Eski nesil araçlarını yenileyerek karbon ayak izini azaltma hedeflerine yaklaştıklarını kaydeden Çobanoğlu, geri dönüşümlü atıkları ayrıştırarak daha temiz bir gelecek bırakmayı amaçladıklarını belirtiyor. Son olarak, hedeflerinin sektörün dönüşümüne öncülük etmek olduğunu dile getiriyor.