Gümrük Muafiyeti Öncesi Fiyat Artışları Gözlemleniyor

YURT DIŞI ALIŞVERİŞTE FİYAT ARTIŞLARI BAŞLADI

Yurt dışından yapılan alışverişlerdeki 30 Euro’luk gümrük muafiyetinin kaldırılması, uygulama fiili olarak yürürlüğe girmeden önce bile piyasada belirgin fiyat artışlarına yol açtı. 6 Şubat’ta geçerli olacak bu düzenleme, bireysel ithalatı hedef alıyor. Ancak çok sayıda yerli satıcı ve ithalatçı firmanın bu durumu kendi lehine kullandığına dair görüşler, kamuoyunda tepkilere neden oldu.

ÜRÜNLERDE YÜZDE 100’E VARAN ARTISLAR

Kararın duyurulmasından kısa bir süre sonra, özellikle Çin kökenli ürünlerin Türkiye’deki piyasa fiyatlarında hızlı bir şekilde yüzde 100’ü aşan artışlar gözlemlendi. Güneş gözlüğü, kulaklık, küçük elektronik aksesuarlar ile telefon kılıfları gibi pek çok ürünün zamlandığı öne çıktı. Tüketiciler, ürün fiyatlarındaki bu artışın bazen 2-3 kata kadar ulaştığını aktardı.

VERGİ HESAPLAMALARI FİYATLARI SORDURTU

Vergi hesaplamaları, fiyat artışlarının ne denli büyük olduğunu sorgulatıyor. Örneğin, Çin’deki piyasada yaklaşık 160 TL’ye satılan bir güneş gözlüğünün, gümrük vergisi ve KDV eklendiğinde Türkiye’ye giriş maliyeti en fazla 230-240 TL’yi buluyor. Fakat aynı ürün veya benzer markaların mağazalardaki fiyatları, 2.500 ile 3.000 TL arasında değişiyor. Bu durum, elektronik ürünlerde de benzer bir tablo oluşturuyor ve Çin’de 300-400 TL bandında satılan bir kablosuz kulaklığın, tüm vergilerle birlikte Türkiye’ye maliyeti 500-550 TL civarındayken, raf fiyatlarının 2.000 TL’nin üzerine çıkması dikkati çekiyor.