Oya Oğuz’un İlk EP’si Eşik Yayınlandı

Ani bir çıkıştan ziyade, uzun bir üretim sürecinin bir yansıması olan “Eşik”, Oğuz’un yıllar içerisinde gelişen müzikal dilini gözler önüne seriyor.

Türk MÜZİĞİ VE CAZ VOKAL EĞİTİMİ

Sanatçının konservatuvar eğitimine dayanan melodik yapı, müziğin temelini oluşturuyor. Londra’da tamamladığı caz vokal eğitimi ise yorum, ritim ve ifade alanında derinlik kazandırıyor. Oğuz’un yaratıcılığı, abartıdan kaçınarak, anlatı gücünü ön plana çıkaran ve zamansız bir ifade tarzı oluşturuyor.

ÜÇ FARKLI DURAĞIN HİKAYESİ

EP, tek bir hikâye anlatmak yerine, içe dönüş, iki durum arasında kalma ve sakin bir dayanıklılık hali gibi üç farklı durağı gözler önüne seriyor.

TÜM ŞARKILAR OYA OĞUZ’DAN

EP’deki bütün şarkıların söz ve müzikleri Oya Oğuz’a ait. “Eşik”, sanatçının 2026 yılı boyunca devam edecek bağımsız yayın ve üretim sürecinin de ilk adımını temsil ediyor.