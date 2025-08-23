Coca-Cola, Costa’yı satmayı düşünüyor

KAHVE ZİNCİRİ SATILABİLİR

İngiltere’nin en büyük kahve zinciri olan Costa Coffee, sahibi Coca-Cola tarafından satılma sürecine girebilir. Dünyanın önde gelen içecek şirketi, Britanya’daki kahve zincirini portföyünden çıkarmak için indirimli bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Coca-Cola, 2019 yılında Whitbread’den Premier Inn’in sahibi olduğu Costa’yı 3,9 milyar pounda (5.2 milyar dolar) satın aldı. Ancak, zincirin performansı beklenenin altında kaldı. 2024 boyunca kahve satışları her çeyrek düşerken, Coca-Cola Costa’yı yıllık sonuçlarında “zayıf performans gösteren” bir marka olarak değerlendirdi.

ALICILARLA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sky News’in haberine göre, satış görüşmeleriyle ilgilenen “küçük sayıda” potansiyel alıcıyla iletişim kuruldu. Costa’nın fiyatının yalnızca 2 milyar pound (2.7 milyar dolar) olabileceği belirtiliyor. Coca-Cola, Lazard yatırım bankasını Costa için alıcı ilgisini değerlendirmek ve olası seçenekleri araştırmak amacıyla görevlendirdi. Costa, dünya genelinde 50 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor.

TEKLİFLER SONBAHARDA BEKLENİYOR

Görüşmelerin sonbahar başında tekliflerin alınmasıyla sonuçlanması bekleniyor. Ancak, kaynaklar Coca-Cola’nın satıştan vazgeçme ihtimali olduğunu aktarıyor. Coca-Cola, hızla büyüyen kahve pazarına girmek için Costa’yı satın aldı ve o dönemde kahve sektöründe herhangi bir varlığı yoktu. Şirket, İngiltere’de 2.400, yurt dışında ise 1.400 mağaza ve ayrıca 8.000 Costa Express self-servis makinesi bulunan zinciri o dönemde cazip buldu. Ancak Covid-19 pandemisi, artan gıda ve içecek fiyatları ile İngiltere’de kahve talebindeki düşüş, zincirde kapanmalara yol açtı. Şu anda Costa’nın İngiltere ve İrlanda’da 2.700, yurt dışında ise 1.300 mağazası bulunuyor. 12.000 self-servis makinesi ise işin en karlı kısmını oluşturuyor.

TARİHİ GEÇMİŞ VE YATIRIMCI BASKISI

Costa, 1971 yılında İtalyan kardeşler Sergio ve Bruno Costa tarafından kuruldu. Whitbread, 1995’te sadece 19 mağazaya sahipken Costa’yı kardeşlerden 19 milyon pounda satın aldı. 2018’de ABD’li yatırımcılar Elliott Advisors ve Sachem Head, Whitbread üzerinde Costa’yı ayrı bir şirket olarak satması için baskı kurdu.

COKE’UN KAYIPLARI VE MALİ ZORLUKLARI

Satın alma sırasında Coca-Cola CEO’su James Quincey, “büyük değer yaratma fırsatları” üzerinde durmuştu. Ancak Coca-Cola, Costa mağazalarından 23 milyon pound (31.1 milyar dolar) zarar etti. Kahve çekirdeği fiyatlarının Aralık ayında 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, satışları olumsuz etkiledi.