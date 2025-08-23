Coca-Cola, Costa’yı satmayı düşünüyor

COCA-COLA CİDDİ SATIŞ GÖRÜŞMELERİ YAPIYOR

İngiltere’nin önde gelen kahve zinciri Costa Coffee, sahibi Coca-Cola tarafından satılma aşamasına geldi. Amerikan içecek devi, Britanya’daki bu kahve markasını portföyünden çıkarmak için indirimli bir anlaşma üzerinde çalışmalar yapıyor. Coca-Cola, 2019 yılında Whitbread şirketinden Premier Inn’in sahibi olduğu Costa’yı 3,9 milyar pounda (5,2 milyar dolar) satın almıştı. Ancak bu zamandan beri zincirin performansı, beklenen düzeyin altında kaldı. 2024 yılı boyunca kahve satışları her çeyrekte düşüş gösterirken, Coca-Cola Costa’yı yıllık değerlendirmelerinde “zayıf performans gösteren” bir marka olarak tanımladı.

POTANSİYEL ALICILARLA TEMASLAR SÜRÜYOR

Sky News’in bildirdiğine göre, satış görüşmeleri kapsamında “küçük sayıda” potansiyel alıcıyla iletişim kuruldu. Costa’nın satış fiyatının yaklaşık 2 milyar pound (2,7 milyar dolar) olabileceği ifade ediliyor. Coca-Cola, Lazard yatırım bankasını Costa için alıcı ilgisini değerlendirmek ve mevcut seçenekleri araştırmak adına görevlendirdi. Costa, global ölçekte 50 ülkede faaliyet gösteriyor.

TEKLİFLER SONBAHARDA BEKLENİYOR

Bu görüşmelere sonbahar başında teklifler gelmesi muhtemel olarak bekleniyor. Ancak kaynaklar, Coca-Cola’nın satıştan vazgeçme ihtimalinin bulunduğunu da belirtiyor. Coca-Cola, hızla büyüyen kahve pazarına giriş yapmak için Costa’yı satın aldı ve o dönemde firmanın kahve sektöründe bir varlığı yoktu. Şirket, o tarihlerde İngiltere’de 2.400, yurt dışında ise 1.400 mağaza ile 8.000 Costa Express self-servis makinesi bulunan zinciri cazip bulmuştu. Ancak Covid-19 pandemisi, gıda ve içecek fiyatlarının artışıyla beraber İngiltere’de kahve talebindeki düşüş, zincirde kapanmalara neden oldu. Şu anda Costa’nın İngiltere ve İrlanda’da 2.700, yurt dışında ise 1.300 mağazası bulunuyor. Self-servis makineleri ise işin en karlı kısmını oluşturuyor.

KÖKLÜ GEÇMİŞ VE YATIRIMCI BASKISI

Costa, 1971 yılında İtalyan kardeşler Sergio ve Bruno Costa tarafından kuruldu. Whitbread, 1995 yılında 19 mağazaya sahipken Costa’yı kardeşlerden 19 milyon pounda satın aldı. 2018’te Amerikan yatırımcılar Elliott Advisors ve Sachem Head, Whitbread üzerinde Costa’yı ayrı bir şirket olarak satması için baskı yapmıştı.

Coca-Cola’NIN KAYIPLARI VE MALİ ZORLUKLAR

Coca-Cola CEO’su James Quincey, satın alma sırasında “büyük değer yaratma fırsatları” olduğuna dikkat çekmişti. Ancak şirket, Costa mağazalarından 23 milyon pound (31,1 milyar dolar) zarar etti. Ayrıca, kahve çekirdeği fiyatlarının Aralık ayında 50 yılın en yüksek seviyesine çıkması, satışları olumsuz etkileyen faktörler arasında yer aldı.