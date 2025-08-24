Coca-Cola, Costa’yı satmayı düşünüyor

COCA-COLA, COSTA COFFEE’Yİ SATMAK ÜZERİNE GÖRÜŞMELER YAPIYOR

İngiltere’nin en büyük kahve zinciri olan Costa Coffee, Amerikan içecek devi Coca-Cola tarafından satılma aşamasında. Coca-Cola, Britanya’daki kahve markasını portföyünden çıkarmak için indirimli bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Şirket, 2019’da Whitbread’den Premier Inn’in sahibi olduğu Costa’yı 3,9 milyar pounda edinmişti. Ancak, bu süreçte zincirin elde ettiği performans, beklenenin gerisinde kalmış durumda. 2024 yılı boyunca kahve satışları her çeyrekte düşüş gösterirken, Coca-Cola Costa’yı yıllık raporlarında “zayıf performans gösteren” bir marka olarak değerlendirdi.

OLASI ALICILARLA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sky News’in bildirdiğine göre, satış süreci için “küçük sayıda” potansiyel alıcıyla görüşmeler gerçekleştirildi. Costa’nın muhtemel satış fiyatının 2 milyar pound olabileceği ifade ediliyor. Coca-Cola, Costa’nın alıcı ilgisini araştırmak amacıyla Lazard yatırım bankasını görevlendirdi. Costa, faaliyetlerini 50 farklı ülkede sürdürüyor.

TEKLİFLERİN GELMESİ BEKLENİYOR

Görüşmelere sonbahar başlangıcında teklifler gelmesi bekleniyor, ancak kaynaklar Coca-Cola’nın satıştan vazgeçme ihtimalinin de bulunduğunu belirtiyor. Coca-Cola, hızla büyüyen kahve pazarına dahil olmak amacıyla Costa’yı satın almıştı; o dönemde ABD devinin kahve sektöründe bir varlığı yoktu. Şirket, o esnada İngiltere’de 2.400, uluslararası alanda ise 1.400 mağaza ile birlikte 8.000 Costa Express self-servis makinasını cazip buldu. Ancak Covid-19 pandemisi, artan gıda ve içecek maliyetleri ile İngiltere’de kahve talebindeki düşüş, zincirin kapanmasına sebep oldu. Şu an Costa’nın İngiltere ve İrlanda’da 2.700, yurtdışında ise 1.300 mağazası bulunuyor. 12.000 self-servis makinesinin işin en karlı kısmını oluşturduğunu söylemek mümkün.

KÖKLÜ GEÇMİŞ VE YATIRIMCI BASKISI

Costa, 1971 yılında İtalyan kardeşler Sergio ve Bruno Costa tarafından kuruldu. Whitbread, 1995 yılındayken 19 mağazaya sahipken Costa’yı kardeşlerden 19 milyon pound karşılığında satın aldı. 2018’de ABD’li yatırımcılar Elliott Advisors ve Sachem Head, Whitbread üzerinde Costa’nın ayrılmış bir şirket olarak satılması için baskı yapmaya başladı.

COCA-COLA’NIN MALİ ZORLUKLARI

Coca-Cola CEO’su James Quincey, satın alma sırasında “büyük değer yaratma fırsatları”nda söz etmişti. Ancak şirket, Costa mağazalarından 23 milyon pound zarar etti. Kahve çekirdeği fiyatlarının Aralık ayında 50 yılın en yüksek seviyesine çıkması da satışları olumsuz etkilemiş durumda.