Coca-Cola Costa’yı satmayı planlıyor

İNGİLTERE’DE COSTA COFFEE SATIŞ GÖRÜŞMELERİ

İngiltere’nin önde gelen kahve zincirlerinden biri olan Costa Coffee, sahibi Coca-Cola tarafından satışa sunulabilir. Amerikan içecek devi, Britanya’daki bu kahve markasını portföyünden çıkarmak amacıyla indirimli bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Coca-Cola, 2019’da Whitbread’den Premier Inn’in sahibi olduğu Costa’yı 3,9 milyar pound (5.2 milyar dolar) tutarına almıştı. Ancak bu zincirin performansı, beklenenin altında kalıyor.

POTANSİYEL ALICILARLA TEMAS

Sky News’in aktardığına göre, satış görüşmeleri için belirli sayıda potansiyel alıcı ile iletişim kuruldu. Costa için muhtemel satış fiyatının yalnızca 2 milyar pound (2.7 milyar dolar) seviyesinde olabileceği belirtiliyor. Coca-Cola, Costa için alıcı ilgisini değerlendirmek ve olası alternatifleri araştırmak amacıyla Lazard yatırım bankasını görevlendirdi.

TEKLİF BEKLENTİLERİ

Görüşmelere sonbahar başlangıcında teklifler gelmesi bekleniyor. Ancak kaynaklar, Coca-Cola’nın satıştan vazgeçme ihtimalinin de bulunduğunu dile getiriyor. Coca-Cola, hızla büyüyen kahve pazarına giriş yapmak amacıyla Costa’yı satın aldı; zira ABD devinin o dönemde kahve sektöründe herhangi bir varlığı bulunmuyordu. Şirket, İngiltere’de 2.400, yurt dışında 1.400 mağaza ile 8.000 Costa Express self-servis makinesini cazip buldu. Covid-19 pandemisi, artan gıda ve içecek fiyatları ile İngiltere’deki kahve talebindeki düşüş zincirin kapanmalarına sebep oldu. Şu anda Costa’nın İngiltere ve İrlanda’da 2.700, yurt dışında ise 1.300 mağazası var. 12.000 self-servis makinesi ise işin en karlı kısmını oluşturuyor.

KÖKLÜ TARİH VE YATIRIMCI BASKISI

Costa, 1971 yılında İtalyan kardeşler Sergio ve Bruno Costa tarafından kuruldu. Whitbread, 1995 yılında Costa’yı kardeşlerden 19 milyon pound karşılığında satın alarak 19 mağazaya sahipti. 2018 yılında, ABD’li yatırımcılar Elliott Advisors ve Sachem Head, Whitbread üzerinde Costa’yı ayrı bir şirket olarak satması için baskı yaptı.

COSTA’NIN ZARARLARI VE MALİ ZORLUKLARI

Coca-Cola CEO’su James Quincey, satın alma sırasında “büyük değer yaratma fırsatları” olduğundan bahsetti. Ancak şirket, Costa mağazalarından 23 milyon (31.1 milyar dolar) pound zarar etti. Kahve çekirdeği fiyatlarının Aralık ayında 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, satışları olumsuz etkiledi.