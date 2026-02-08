Çocuk Suçluları Düzenlemesi İçin Meclis’te Adım Atılıyor

cocuk-suclulari-duzenlemesi-icin-meclis-te-adim-atiliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocuk suçlularına yönelik yeni düzenlemelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Ahmet Minguzzi’yi rahmetle andı ve Atlas Çağlayan’ın da ailesiyle görüşerek, vefat eden tüm çocukların ailelerine başsağlığı dilediğini belirtti.

MECLİS’TE YASAL DÜZENLEMELER

Bakan Tunç, “Meclis’te yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Hassasiyetimiz büyük. Son cinayetler sorunu ülkenin gündemine getirdi.” ifadelerini kullandı. Çocuk suçlularına yönelik bu düzenlemelerin daha kapsamlı ve koruyucu olması gerektiğinin altını çizen Tunç, toplumun ilgisini çeken bu konunun çözümüne yönelik adımlar atılacağını açıkladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

29 İlde FETÖ’ye Yönelik Operasyon Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye karşı yapılan operasyonlar sonucunda 29 ilde 63 şüphelinin yakalandığını ve bu kişilerden 41'inin tutuklandığını açıkladı.
Gündem

Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e Suç Duyurusu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hakaret iddiasıyla Özgür Özel'e karşı suç duyurusunda bulundu.
Gündem

Hasbi Dede’ye Adli Kontrol Uygulandı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, savcılığın çağrısı üzerine ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Ömer Danış’ın Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Tanınmış sanatçı Ömer Danış, diyabet komplikasyonları sebebiyle yoğun bakıma yerleştirildi ve sağlık durumu hala tehlikeli.
Gündem

Avrupa’da Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemeleri

Avrupa Birliği, çocukların dijital dünyada güvenliğini artırmak için sosyal medyada yaş sınırı ve ebeveyn izni gerektiren düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.