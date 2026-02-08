Çocuk Suçluları Düzenlemesi İçin Meclis’te Adım Atılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocuk suçlularına yönelik yeni düzenlemelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Ahmet Minguzzi’yi rahmetle andı ve Atlas Çağlayan’ın da ailesiyle görüşerek, vefat eden tüm çocukların ailelerine başsağlığı dilediğini belirtti.

MECLİS’TE YASAL DÜZENLEMELER

Bakan Tunç, “Meclis’te yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Hassasiyetimiz büyük. Son cinayetler sorunu ülkenin gündemine getirdi.” ifadelerini kullandı. Çocuk suçlularına yönelik bu düzenlemelerin daha kapsamlı ve koruyucu olması gerektiğinin altını çizen Tunç, toplumun ilgisini çeken bu konunun çözümüne yönelik adımlar atılacağını açıkladı.