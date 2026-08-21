Çocuk Yıldızlar Hollywood’a Yıllardır Sesleniyor

Hayden Panettiere’nin 37 yaşında hayatını kaybetmesi, çocuk yaşta şöhret olmanın zorluklarını bir kez daha gündeme taşıdı. Pazar günü vefat eden oyuncu, doğum gününe sayılı günler kala hayata gözlerini yumdu. Hilary Duff, Alexa PenaVega ve Christy Carlson Romano gibi çocuk yaşta ekranlara adım atan meslektaşları, sosyal medya paylaşımlarıyla Panettiere’yi andı ve sektörde büyümenin benzersiz zorluklarına dikkat çekti.

ESKİ ÇOCUK YILDIZLARDAN DUYGUSAL VEDA

“Lizzie McGuire” dizisiyle üne kavuşan 38 yaşındaki Duff, salı günü yaptığı paylaşımda “Tatlı Hayden”e seslendi: “Geç saatlere kadar uyumadığımızı, dedikodu yaptığımızı ve bağ kurduğumuzu hatırlıyorum. Çünkü hayatta ilerlediğimiz o tuhaf yolu gerçekten anlayan çok küçük bir insan grubunun parçasıydık. O kadar gençtik ki hiçbirimiz bununla nasıl başa çıkacağımızı gerçekten bilmiyorduk.” “Spy Kids” filmiyle tanınan 37 yaşındaki PenaVega da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Michelle Trachtenberg ve Daveigh Chase’i andı: “Bunlar sadece çocukluğumdan isimler değil. Birlikte büyüdüğüm kızlar. Heyecan verici ama bir o kadar da zor bir dünyayı paylaştık. Biz o kadar büyük bir şeyin içinde yolunu bulmaya çalışan çocuklardık ve herkes hak ettiği temele veya desteğe sahip değildi.”

ÇOCUK YAŞTA ŞÖHRETİN AĞIR YÜKÜ

Disney Channel’da yayınlanan “Even Stevens” ile ekranlara gelen 42 yaşındaki Romano, Elle dergisi için kaleme aldığı makalede, “bize yarayı verip sonra onu tedavi etmek için bir şeye uzandığımızda şaşıran” bir sektörde büyümenin izlerini anlattı. Panettiere’nin ölümü, çocukluğunu kariyerine feda etmenin benzersiz ve çoğu zaman sancılı deneyimini yeniden gözler önüne serdi. “Heroes” dizisinin yıldızının ölümüyle ilgili konuşan Michelle Rodriguez, “Son zamanlarda bu kadar çok gencin aramızdan ayrılmasına dayanamıyorum” dedi. “Bu cesaret kırıcı ve bana ‘Neler oluyor?’ diye düşündürüyor. Bu normal değil.” Rodriguez’in bu sözleri, şöhreti çocuk yaşta tadanların içinde bulunduğu çalkantılı dünyaya ışık tuttu.

AİLE DESTEĞİYLE AYAKTA KALANLAR

Ünlülüğün yönetilmesi zor bir kavram olduğu açık. Ancak çocuk yaşta üne kavuşanlar için bu durum çok daha karmaşık bir hal alıyor. Panettiere gibi madde bağımlılığı, eski menajeri olan annesiyle yaşadığı gergin ilişki ve aile içi şiddet gibi zorluklarla mücadele edenlerin yanı sıra, yetişkinlikte ayakta kalmayı başaranlar da var. “Harry Potter” serisindeki başrolüyle 11 yaşında global bir yıldıza dönüşen 37 yaşındaki Daniel Radcliffe, ayakta kalmasını ailesine borçlu olduğunu söylüyor. 2020’de yaptığı bir podcast açıklamasında ailesinin “hayatıma yeterince perspektif kattığını ve kritik anlarda bana yardımcı olduğunu” belirtti. Radcliffe, Potter sonrası dönemde alkole yöneldiğini ve 2010’da bu alışkanlığını bıraktığını anlatmıştı: “Dışarı çıkıp sarhoş olduğumda, bununla ilgili bir ilgi olduğunu fark ediyordum. Çünkü bu sadece sarhoş bir adam değildi; ‘Harry Potter barda sarhoş oluyor’ gibi bir durumdu ve bu da insanlar için farklı bir ilgi çekiyordu.”

1970’lerde çocuk yıldız olarak parlayan Jodie Foster da annesinin, Hollywood’da kendisine çok erken yaşta sınırlar koymayı öğrettiğini söylemişti. 63 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, “Ne verdiğime dikkat etmeyi öğretti. Bir oyuncu olarak çok şey verirsiniz” demişti. “Hayatta kalmak istiyorsam, insanların sahip olamayacağı alanlar vardı.” 1960’larda “The Andy Griffith Show” ile Amerika’nın en sevilen çocuk yıldızlarından biri olan yönetmen Ron Howard da başarısını, kendisi gibi oyuncu olan ailesine borçlu. Kardeşi Clint Howard ile yazdığı “The Boys: A Memoir of Hollywood and Family” adlı kitapta, babasının “çocukluğu boyunca kariyerinin dizginlerini sıkı tuttuğunu” yazdı: “Reşit olana kadar annem ve babam kariyerim ve geleceğimle ilgili birincil karar vericiler olacaklardı, ancak her zaman saygıyla sürece dahil edildim.” 72 yaşındaki Howard, kardeşiyle nasıl büyütüldüklerine hayran olduğunu ve aynı modeli kendi çocuklarına uygulamaya çalıştığını belirtmişti: “Babam dâhi seviyesinde bir ebeveyndi. Bir ebeveyn olarak, aldığım ebeveynliğin hakkını verebilmeyi gerçekten istedim.”

AİLE BAĞLARI KOPAN YILDIZLAR

Herkes bu kadar destekleyici bir aileye sahip olamıyor. Ailesi tarafından yönlendirilen, korunan ve beslenen her yıldız için, bir veya iki ebeveyniyle ilişkisini kesenlerin sayısı aynı, hatta daha fazla. 2025’te babası Kit ile 30 yıldan fazla süredir konuşmadığını söyleyen Macaulay Culkin veya “Modern Family” dizisinde oynarken yasal olarak ailesinden ayrılan Ariel Winter bunun örnekleri arasında. 1990 yapımı “Mermaids” filmiyle 9 yaşında üne kavuşan 46 yaşındaki Christina Ricci ise sektörü hayatını kurtaran bir güç olarak görüyor: “Film endüstrisi beni pek de iyi olmayan bir çocukluktan ve pek de güvenli olmayan bir aileden kurtardı. Kaçabilmek ve yetişkinlerden onay aldığım, sahip olduğum özel bir beceriye dayanan tamamen güvenli bir şey yapabilmek… Bunun beni gerçekten kurtardığını düşünüyorum.”

PANETTIERE'NİN ANNESİNDEN AÇIKLAMA

Soap opera’larda çocuk oyuncu olarak çalışmaya başlayan ve televizyonda büyük çıkış yakalayan Panettiere, ölümünden üç ay önce bir anı kitabı yayımlamıştı. “This Is Me: A Reckoning” adlı kitap, oyuncunun hayatını ve kariyerini belgeleyerek, özellikle eski bir soap oyuncusu olan ve onu küçük yaşta seçmelere götüren, 19 yaşına kadar menajerliğini yapan annesi Lesley Vogel ile yaşadığı gergin aile yaşamını gözler önüne seriyordu. Panettiere, kitapta annesini bir ebeveynden çok bir patron olarak tanımlamış, bu tasvir Vogel’ın sert tepkisine yol açmıştı. Vogel, kızını “ayrıcalıklı” olarak nitelendirmiş ve “mevcut dramanın kısmen kitap satmak için olduğunu” söylemişti. Panettiere’nin ölümünden sonra konuşan Vogel, kızını “birçok alanda inanılmaz yetenekli bir insan” olarak tanımladı ve “Eğlence sektöründe büyüyen gençlerin bunun bir mücadele olduğunu ve bunun çok zorlu bir sektör olduğunu düşünüyorum. Üzücü bir şekilde yanlış yolu bulmaları nadir görülen bir durum değil” ifadelerini kullandı.

ROMANO'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Genç yaşta ünlü olanlar arasında, nereye varırsa varsın birbirlerine karşı duydukları ortak bir empati duygusu var. Çünkü hayatlarının büyük bir kısmını başkalarına verdikten sonra kendilerini seçmenin ne demek olduğunu yalnızca onlar biliyor. Romano, makalesinde “Boy Meets World” ve “Full House” gibi dizilerin oyuncuları da dahil olmak üzere eski genç oyuncularla röportaj yaptığı podcast’ine gelen tepkilerden bahsetti. Eleştirilerin “genellikle tanıdık olduğunu” yazan Romano, “Neden bu kadar kırgınsın? Neden bir zamanlar yakınında çalıştığın insanların isimlerini kullanıyorsun?” sorularıyla karşılaştığını belirtti. Romano, “Tek bildiğim topluluktaki tutarsızlığı dile getirmek kırgınlık değildir. Bu, bir amacı olan kederdir” ifadelerini kullandı.