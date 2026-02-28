Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemesinde Son Aşama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iftar programında haberleşme sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Uraloğlu, yaptığı konuşmada çocukların dijital dünyada ihmalkar bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti. Bakan, “Ekranların cazibesine kapılarak küçük kalplerini yapay zekanın yarattığı sahte gerçekliklere ve yanıltıcı içeriklere teslim etmemeliyiz. Bu tür bir teknolojiyle daha gerçekçi içeriklerin üretildiği bir ortamda bilinçli seçimler yapmayı öğretelim,” ifadelerini kullandı.

DENETİMLERİ ARTIRMA YOLUNDA ADIMLAR ATILIYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile iş birliği içinde çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin sonuna yaklaşıldığını aktaran Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Bu alanlarda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürüttüğümüz çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi. Önümüzdeki günlerde kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak. Söz konusu teklif ile 15 yaşından küçük çocuklar sosyal medya platformlarında hesap açamayacak ve sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecekler. Kimlik doğrulama uygulamasına geçiş de yapılacak. İnternet servis sağlayıcılarının ve sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını artıracak ve denetimleri daha da sıklaştıracağız. Çocuklarımızı korumak için hiçbir engel tanımayız.”

HABERLEŞME UYDULARINDA YERLİLİK HEDEFİ

Uraloğlu, haberleşme uydularının çeşitli alanlarda kritik önem taşıdığını belirtti ve, “Uydu teknolojileri bizim için bağımsızlık ve sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Haberleşme uyduları, yalnızca yayıncılıkta değil, afet durumlarında iletişimin kesintisiz sürdürülmesinden kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesine kadar hayatın pek çok alanında kritik görevler üstleniyor. Yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’yı geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdik. Şimdi ise TÜRKSAT 7A için çalışmalarımıza başladık. Bir ülkenin haberleşme altyapılarının ne kadar kapsayıcı ve hızlı olursa, dijitalleşme kabiliyeti de o kadar artıyor. Bu bilinçle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yalnızca karayolları, havayolları, demiryolları ve limanlar inşa etmiyor, aynı zamanda bilgi otobanları kuruyoruz,” dedi.