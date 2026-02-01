Çocukların Sosyal Medya Erişimi İçin Yeni Düzenleme Taslağı

Türkiye’de çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı risklere yönelik yasal düzenlemeler gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine dair çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti grubuna sundu. Sunumda, sosyal medya ve çevrimiçi oyun platformlarında çocukların güvenliği ve mahremiyetinin korunması amacıyla yasal bir düzenlemenin şart olduğu vurgulandı.

EBEVEYN İZNİYLE BİLE ERİŞİM YASAK

Hazırlanan çalışmada sosyal ağ sağlayıcılarına erişim için en az 15 yaş şartı getirilmesi öngörülüyor. 15 yaşını doldurmayan çocukların ebeveyn izinleri olsa bile bu platformlara erişimleri yasaklanacak. Yaş sınırının etkin bir şekilde uygulanabilmesi adına platformların yaş doğrulama sistemleri kullanma zorunluluğu getirilecek.

YAŞA GÖRE DERECELENDİRME ZORUNLULUĞU

Çevrimiçi oyunlar için genel bir yaş yasağı getirilmemekle birlikte, yaşa göre bir derecelendirme sistemi uygulanması zorunlu hale getirilecek. Bu mekanizma ile çocukların yalnızca kendi yaş gruplarına uygun oyunlara erişimi teşvik edilecek. Böylece dijital bağımlılık ve uygunsuz içerik risklerinin azaltılması hedefleniyor.

DÜNYADA BENZER UYGULAMALAR İNCELENDİ

Çalışmada, Birleşik Krallık ve Avustralya’daki uygulamalara da yer verildi. Avustralya’nın 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olduğuna dikkat çekildi ve bu ülkede platformlara ağır idari para cezalarının öngörüldüğü, sorumluluğun doğrudan sosyal medya şirketlerine yüklendiği ifade edildi. Benzer düzenlemelerin farklı dünya ülkelerinde de tartışıldığı kaydedildi.