Çöl Tozu Bulutları Türkiye’yi Etkileyecek

Türkiye genelinde güneşli ve ılık havaların yerini, “tozlu” bir atmosfere bırakmaya hazırlanıyor. Şubat ayının ortasında baharın etkilerini hissederken, meteorolojik kaynaklardan hafta sonu planları olanları yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Hava Forum tarafından aktarılan verilere göre, Türkiye bu hafta sonu çift yönlü bir etki altına girecek.

ÇÖL TOZU UYARISI

Suriye ve Libya üzerinden gelen çöl tozu bulutlarının ülkemizi etkileyeceği belirtildi. Çöl tozu, hava kalitesinden insan sağlığına, ekosistemden günlük yaşama kadar birçok alanda çeşitli riskleri beraberinde getiriyor. Hava Forum’un açıklamasında şu ifadelerin yer aldığı bildirildi:

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

