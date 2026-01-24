Colruyt Fransa Pazarından Çıkıyor: 28 Yıllık Operasyon Sonlandı

Belçika merkezli indirim market zinciri Colruyt, maliyet baskıları ve yoğun rekabet nedeniyle Fransa pazarından çekilme kararı aldı. Şirket, ülkedeki mağazalarının önemli bir kısmını rakip perakendecilere devretmeyi planlıyor. Bu karar, yüzlerce çalışanın işsiz kalmasına yol açacak.

FRANSA PAZARINDAN ÇEKİLİYOR

1998 yılında Fransa pazarına giriş yapan Colruyt, beklediği karlılığı elde edemediğini açıkladı. Şirket, yaptığı duyuruda sert fiyat rekabetinin ve zor piyasa koşullarının bu kararı etkileyen unsurlar arasında olduğunu belirtti. Böylece, 28 yıl süren Fransa operasyonları sona erme sürecine girmiş oldu.

MAĞAZA DEVİR PLANLARI

Colruyt’un Fransa’da toplam 105 mağazası bulunuyor; bu mağazaların 100’ü rakip markalara devredilecek. Devir planına göre, 81 mağaza Intermarché’ye, 14 mağaza Leclerc’e, 3 mağaza Carrefour’a ve 2 mağaza Super U’ya geçecek. Şirket, satış ve sosyal plan sürecinin sosyal taraflarla çoğunluk görüşmesine varıldığını belirterek, Fransa perakende sektöründe alışıldık tazminatların üzerinde, yasal minimumlardan daha yüksek tazminatların öngörüldüğünü duyurdu.

İŞ KAYBI RİSKİ

Yaklaşık 2.080 çalışanın yeni sahipler bünyesinde çalışmaya devam edeceği belirtildi. Ancak, Dole yakınlarındaki Rochefort-sur-Nenon’daki genel merkez ile bazı lojistik birimlerinin henüz bir alıcı bulamaması nedeniyle 700’den fazla çalışanın iş kaybetmesi bekleniyor.