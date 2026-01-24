Colruyt Fransa Pazarından Çıkıyor: 28 Yıllık Operasyon Sonlandı

colruyt-fransa-pazarindan-cikiyor-28-yillik-operasyon-sonlandi

Belçika merkezli indirim market zinciri Colruyt, maliyet baskıları ve yoğun rekabet nedeniyle Fransa pazarından çekilme kararı aldı. Şirket, ülkedeki mağazalarının önemli bir kısmını rakip perakendecilere devretmeyi planlıyor. Bu karar, yüzlerce çalışanın işsiz kalmasına yol açacak.

FRANSA PAZARINDAN ÇEKİLİYOR

1998 yılında Fransa pazarına giriş yapan Colruyt, beklediği karlılığı elde edemediğini açıkladı. Şirket, yaptığı duyuruda sert fiyat rekabetinin ve zor piyasa koşullarının bu kararı etkileyen unsurlar arasında olduğunu belirtti. Böylece, 28 yıl süren Fransa operasyonları sona erme sürecine girmiş oldu.

MAĞAZA DEVİR PLANLARI

Colruyt’un Fransa’da toplam 105 mağazası bulunuyor; bu mağazaların 100’ü rakip markalara devredilecek. Devir planına göre, 81 mağaza Intermarché’ye, 14 mağaza Leclerc’e, 3 mağaza Carrefour’a ve 2 mağaza Super U’ya geçecek. Şirket, satış ve sosyal plan sürecinin sosyal taraflarla çoğunluk görüşmesine varıldığını belirterek, Fransa perakende sektöründe alışıldık tazminatların üzerinde, yasal minimumlardan daha yüksek tazminatların öngörüldüğünü duyurdu.

İŞ KAYBI RİSKİ

Yaklaşık 2.080 çalışanın yeni sahipler bünyesinde çalışmaya devam edeceği belirtildi. Ancak, Dole yakınlarındaki Rochefort-sur-Nenon’daki genel merkez ile bazı lojistik birimlerinin henüz bir alıcı bulamaması nedeniyle 700’den fazla çalışanın iş kaybetmesi bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş’ın Thilo Kehrer İçin Monaco’ya Teklifi: 12+3 Milyon Euro

Beşiktaş, Süper Lig'in transfer döneminde Emmanuel Agbadou ile birlikte Thilo Kehrer için de transfer teklifinde bulundu. Monaco'dan, siyah-beyazlıların teklifine resmi yanıt geldi.
Gündem

Fenerbahçe Beto Transferinde Nihai Kararı Verdi

Fenerbahçe, Everton'dan Beto transferi ile ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla ilgili son değerlendirmelerin ardından kararını açıkladı.
Gündem

Youssef En-Nesyri Juventus’a Kiralık Transfer Ediliyor

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri'nin Juventus'a kiralandığı duyuruldu. Anlaşma kapsamında 3 milyon euro ödenecek ve En-Nesyri, 1 Şubat'ta Parma ile oynayacak.
Gündem

Manchester City’de Galatasaray Maçında Belirsizlikler Sürüyor

Guardiola, Savinho'nun Galatasaray karşısında oynayacağını düşünmediğini dile getirirken, Nico Gonzalez'in durumu hakkında kesin bir bilgi vermedi.
Gündem

Uyuşturucu Soruşturmasında Şişe Çevirmece İddiası

Mehmet Akif Ersoy'un da yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında, Ebru Gülan'ın ifadesi, kadınların cinsel istismara maruz bırakıldığına dair dikkat çekici iddialar içeriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.