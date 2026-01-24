Colruyt Fransa Pazarından Çıkıyor: 700 Çalışan İşsiz Kalabilir

colruyt-fransa-pazarindan-cikiyor-700-calisan-issiz-kalabilir

Belçika merkezli indirim market zinciri Colruyt, Fransa pazarından çekilme kararı aldı. Şirket, maliyet baskıları ve yoğun rekabetin bu karardaki etkisini vurguladı. Fransa’daki mağaza ağının büyük çoğunluğu, rakip perakendecilere devredilecek. Bu süreç, yüzlerce çalışanın iş kaybına yol açacak.

FRANSA PAZARINDAN ÇEKİLİYOR

Colruyt, 1998 yılında girdiği Fransa pazarında istediği karlılığı elde edemedi. Şirket, yaptığı açıklamada “sert fiyat rekabeti ve zorlu piyasa dinamiklerinin” bu karar üzerindeki etkisinin belirleyici olduğunu ifade etti. Böylece, şirket yaklaşık 28 yıldır sürdürdüğü Fransa operasyonlarını tasfiye etme aşamasına geçmiş oldu.

MAĞAZALAR RAKİPLERE DEVREDİLİYOR

Colruyt’un Fransa’da toplam 105 mağazası bulunuyor. Bunların 100’ü, plan çerçevesinde farklı rakip zincirlere satılacak. Plan doğrultusunda 81 mağaza Intermarché’ye, 14 mağaza Leclerc’e, 3 mağaza Carrefour’a ve 2 mağaza Super U’ya devredilecek.

ÇALIŞANLAR İÇİN TAZMİNAT PAKETİ

Şirket, satış ve sosyal plan sürecine dair sosyal taraflarla mutabakat sağlandığını belirtti. Fransa perakende sektöründe alışılmışın üzerinde ve yasal standartların üstünde tazminatların öngörüldüğünü açıkladı. Bu plana şirket yönetimi de onay verdi. Yaklaşık 2.080 çalışanın, mağazaların yeni sahipleri altında işine devam etmesi beklenirken, Dole yakınlarındaki Rochefort-sur-Nenon’daki genel merkez ve bazı lojistik birimlerinin alıcı bulamaması sebebiyle 700’den fazla çalışanın işsiz kalması öngörülüyor.

