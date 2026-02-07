Fenerbahçe Pedro Ferreira İçin Takipte Kalıyor

fenerbahce-pedro-ferreira-icin-takipte-kaliyor

SÜPER LİG’DE TRANSFER RÜZGARI

Fenerbahçe, Süper Lig’de ara transfer döneminin kapanmasının ardından sürpriz bir iddia ile gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Brezilya Ligi’nin takımlarından São Paulo’da forma giyen Pedro Ferreira’nın durumunu dikkatlice izlediği bilgisi ortaya çıktı.

FUTBOLCUYA İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Brezilya medyasına yansıyan haberlere göre, São Paulo altyapısından yetişen 18 yaşındaki genç futbolcu, sadece Fenerbahçe’nin değil, aynı zamanda Ajax’ın da dikkatini çekiyor. Bu durum, Pedro Ferreira’nın potansiyelini ve değerini gözler önüne seriyor.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Fenerbahçe’nin, transfer döneminde Pedro Ferreira için en fazla ilgi gösteren kulüp olduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, yaz transfer döneminde genç futbolcu için resmi bir teklif sunmayı planladığı ifade edilmekte.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Çeyrek Altın Piyasasında Stok Sorunları Yaşanıyor

Çeyrek altın piyasasında fiyat dalgalanmaları belirsizlik oluşturdu. Kuyumcular, tedarik sorunu yaşarken, fiyat düştüğünde ürünlerin satışına ara verildiği iddia ediliyor.
Gündem

Netanyahu, Trump ile İran Müzakere İçin Washington’da

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Şubat'ta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek ve görüşmede İran ile ilgili müzakereler ele alınacak.
Gündem

Ankara’da Polis Memurunun Ölümü: Güvenlik Görüntüleri Açıklandı

Ankara'daki araç muayene istasyonunda polis memuru Melih Okan Keskin'in öldüğü kavga anına dair güvenlik kameraları görüntüleri yayınlandı.
Gündem

Tether Yüz Milyonlarca Dolarlık Kripto Varlık Dondurdu

İstanbul'daki yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 544 milyon dolarlık kripto varlık ele geçirildi. Tether, Türkiye'deki yetkililerin isteğiyle ilgili dijital varlıkları dondurdu.
Gündem

Muş İl Sağlık Müdürlüğü Şebeke Suyundaki Uygunsuzlukları Açıkladı

Muş'ta yapılan su analizleri, içme suyu standartlarını aşan sonuçlar verdi. Yetkililer, suyun kaynatılmadan kullanılmamasını ve zorunlu durumlarda en az 10 dakika kaynatılmasını önerdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.