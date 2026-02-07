Fenerbahçe Pedro Ferreira İçin Takipte Kalıyor

SÜPER LİG’DE TRANSFER RÜZGARI

Fenerbahçe, Süper Lig’de ara transfer döneminin kapanmasının ardından sürpriz bir iddia ile gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Brezilya Ligi’nin takımlarından São Paulo’da forma giyen Pedro Ferreira’nın durumunu dikkatlice izlediği bilgisi ortaya çıktı.

FUTBOLCUYA İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Brezilya medyasına yansıyan haberlere göre, São Paulo altyapısından yetişen 18 yaşındaki genç futbolcu, sadece Fenerbahçe’nin değil, aynı zamanda Ajax’ın da dikkatini çekiyor. Bu durum, Pedro Ferreira’nın potansiyelini ve değerini gözler önüne seriyor.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Fenerbahçe’nin, transfer döneminde Pedro Ferreira için en fazla ilgi gösteren kulüp olduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, yaz transfer döneminde genç futbolcu için resmi bir teklif sunmayı planladığı ifade edilmekte.