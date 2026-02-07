Lazio’dan Guendouzi İle İlgili Şaşırtan Açıklama

Kış transfer döneminde Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi Lazio’dan 28 milyon euro karşılığında kadrosuna dahil etti. Fransız futbolcu, yeni takımındaki ilk maçında Süper Kupa’da Galatasaray filelerini havalandırmayı başardı.

LAZIO’DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Lazio’nun Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Guendouzi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

ÖNEMLİ İJKİ PLANDA SORUNLAR YAŞANDI

Fabiani, Guendouzi ile aralarında iyi bir ilişki olduğunu belirtiyorken, “Guendouzi ile çok iyi bir ilişkim vardı ama Lazio içinde ise kendisi sorun çıkaran biriydi. Sürekli kırmızı kart görüyordu ve kafasına göre hareket ediyordu. Guendouzi, kendi isteğiyle ayrıldı.” şeklinde konuştu.