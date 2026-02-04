Comac’ın Havacılık Arenasındaki Geleceği: 10-15 Yılda Rakip Olacak

Singapur Havacılık Fuarı, ticari uçakların maketleri, kokpit simülasyonları ve havacılık teknolojilerini tanıtan interaktif alanlar ile katılımcılara geniş bir deneyim sunuyor. Bu yıl fuarın en dikkat çekici stantlarından biri ise Çin’in devlet destekli havacılık şirketi Comac oldu. İki yıl önce, C919 yolcu uçağının Çin dışındaki ilk uçuşunu Singapur’da gerçekleştiren Comac, bölge pazarındaki iddiasını daha da net bir şekilde ifade ediyor. Şirket, C919 modelini Airbus A320neo ve Boeing 737 MAX’a rakip olarak konumlandırıyor. Comac yöneticileri, “Güneydoğu Asya havacılık pazarını hedeflediklerini” açıklıyor.

COMAC’IN POTANSİYELİ

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Genel Direktörü Willie Walsh, Comac’ın pazardaki potansiyeline vurgu yaptı. Walsh, “Zamanla Comac küresel bir rakip olacak… Ama bu zaman alacak; 10-15 yıl sonra Boeing, Airbus ve Comac’tan birlikte söz ediyor olacağız” diyerek, şirketin gelecekte önemli bir oyuncu olacağı konusunda görüş bildirdi.

UÇAKLAR DÜŞÜK MALIYETLİ HAVAYOLLARI İÇİN ÇEKİCİ

Comac’ın güçlü devlet desteği ve rekabetçi fiyatları, özellikle gelişen pazarlarda düşük maliyetli havayolları için bu uçakları cazip kılıyor. Filipinler merkezli Cebu Pacific’in CEO’su Mike Szucs, “2030’lu yıllarda gerekli sertifikasyonlar tamamlandığında, Comac bizim ve diğer taşıyıcılar için cazip bir seçenek olabilir” diye belirtti.

AVRUPA SERTİFİKASYONU SÜREÇTE

Comac, sadece Asya pazarı değil, Avrupa sertifikasyonu için de çalışmalarını sürdürüyor. C919’un Avrupa test uçuşları devam etmekte; ancak bu işlemlerin 2028 hatta 2031 yılına kadar uzayabileceği öngörülüyor. Zorluklar bununla sınırlı değil; Çin ve Batı menşeli parçalar ile yazılımların entegrasyonu, bakım ve onarım altyapısının yetersizliği, pilot eğitimi ve küresel servis ağları gibi alanlarda Boeing ve Airbus uzun yıllardır önde bulunuyor.

REKABET KAPSAMI GENİŞLİYOR

Comac, Asya-Pasifik bölgesinde yalnızca Boeing ve Airbus ile değil, aynı zamanda Brezilyalı Embraer ve bazı havayolları ile de rekabet ediyor. Bu noktada, Scoot, Virgin Australia ve All Nippon Airways (ANA) gibi havayolları ile yapılan anlaşmalar, Comac’ın bölgede güçlü bir yer edinmesine katkı sağlıyor. Öte yandan, Boeing ve Airbus, Singapur Havacılık Fuarı’nda yaptıkları açıklamalarda teslimat gecikmelerinin azaldığını vurguluyor.

SİPARİŞ RAKAMLARI TARTIŞMALI

Comac, Çinli havayollarından 1.000’den fazla C919 uçağı için sipariş aldığını belirtmişti. Ancak şimdiye kadar yalnızca yaklaşık bir düzine uçağın teslim edildiği biliniyor. Şirketin devlet kontrolünde olması ve halka açık bir yapıda yer almaması, sipariş sayılarına dair bağımsız doğrulama yapılmasını zorlaştırıyor.