Commerzbank Dolar Tahmini 2026 İçin 55 TL Commerzbank Euro Tahmini 2026 İçin 67,10 TL Döviz Kurları Üzerindeki Riskler ve Belirsizlikler Commerzbank Döviz Tahminlerinde Kademeli Değer Kaybı

Commerzbank, döviz tahminlerini güncelleyerek dolar/TL paritesinde 2026 sonuna kadar yaklaşık yüzde 30 oranında bir artış bekliyor. Banka, bu yılın Aralık ayı için dolar/TL’yi 44,00 seviyesinde tahmin ederken, 2026’nın Mart ayında 45,00, Haziran ayında 50,00 ve Aralık ayında ise 55,00 seviyelerine ulaşacağını öngörüyor. 2027 Aralık ayı içinse kurun 57,00 seviyesine yükselebileceği öngörülüyor.

EURO/TL TAHMİNLERİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Euro/TL için Aralık ayı tahmini 51,48 olarak belirlenmişken, 2026 Mart ayında 53,55, Haziran’da 60,00 ve Aralık’ta ise 67,10 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Commerzbank, 2027 Aralık ayı için euro/TL paritesinin 68,40 seviyesine yükselebileceği öngörüsünde bulunuyor.

KADAMELİ DEĞER KAYBI BEKLENTİSİ: RİSKLER VE BELİRSİZLİKLER ETKİLİ

Commerzbank’ın tahminleri, Türk lirasında yaşanacak kademeli bir değer kaybı beklentisini ortaya koyuyor. Banka, bu öngörünün oluşmasında küresel ekonomik belirsizliklerin, Türkiye’nin iç dinamiklerinin ve para politikası görünümünün etkili olduğu vurgusunu yapıyor. Enflasyon, faiz politikası ve dış finansman koşullarının kur üzerinde belirleyici faktörler olmaya devam ettiği ifade ediliyor.