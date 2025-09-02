“Çöp Kenarına Bebek Bıraktı”

İSTANBUL’DA BULUNAN BEBEK CESEDİ OLAYI

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, temizlik görevlileri tarafından bir çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi bulundu. Vücudunda yanık ve kesik bulunan bebekle ilgili olarak, annesi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Öğrenilen bilgilere göre, anne E.A., “bebeği çöpün kenarına bıraktıktan sonra alışverişe gidip tekrar olay yerinden geçerek evine gitti.”

ANNE TUTUKLANDI

Anne E.A., savcılık ifadesinin ardından, Sulh Ceza Hakimi tarafından “canavarca hisle, altsoya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Yenidoğan bebeğin cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderildi. 39 yaşındaki E.A.’nın verdiği ifadeler ise dikkat çekti. E.A., “Resmi olarak bir evlilik yapıp, boşandım. Kendisinden 3 çocuğum vardır,” dedi. Diğer çocuklarından birinin baba yanında yaşadığını belirtti.

E.A., “Hamileyken dahi kendisinden çok kez dayak yedim,” diyerek yaşadığı şiddeti dile getirdi. Eşiyle boşanma sürecindeyken imam nikahlı eşinden bir çocuğu olduğunu ve bu çocuğun babasıyla yaşadığını ekledi. Geçen yıl Ocak ayında ilişkisini sonlandırdığını ifade eden E.A., hamile olduğunu fark ettiğinde ablasına haber verdiğini söyledi. “Kürtaj olmamı istiyordu ama süresi geçmişti,” dedi.

DOĞUM ANI VE SONRASINDAKİ BELİRSİZLİKLER

E.A., doğum sürecini detaylandırarak, “Kasık bölgem yoğun bir şekilde sancılanmaya başladı… Doğum gerçekleşti ve çocuk eşofmanımın içerisine düştü. Hemen orada kazan dairesinin içinde makas ile çocuğun göbek bağını kestim,” dedi. Bu doğum anının ardından “bebek ağladı ama sonrasını hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı. Bebeği kazan dairesine bıraktığını ve akşam saatlerinde tekrar kontrol ettiğinde cansız halde bulduğunu açıkladı.

KAZAN DAİRESİ VE ÇÖP KUTUSU OLAYLARI

Bebeğin yanına geldiğinde, “bıraktığım gibi, cansız halde yatıyordu” diyen E.A., “Karın bölgesinde de makasla kesilmiş yeri gördüm. Büyük ihtimalle onu ben yaptım ama hiçbir şey hatırlamıyorum,” şeklinde ifade verdi. Çocuğu poşete koyarak dışarıya, çöp kutusunun yanına bıraktığını söyledi. Son olarak, “Doğum yaptıktan sonraki hiçbir süreci hatırlamıyorum” dedi ve bebeği çöp konteynerinin yanına koyduktan sonra alışverişe gittiğini yineledi.