Çorlu’da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Yaralı

corlu-da-motosiklet-otomobil-carpismasi-surucu-yarali

KAZA ZERRELERİYLE İLGİLİ KONTROL BAŞLATILDI

Kaza, Zafer Mahallesi’ndeki Bakım Caddesi üzerinde gerçekleşti. Bakım Caddesi’nde yokuş yukarı doğru ilerleyen M.A. isimli sürücünün kullandığı 59 AKB 290 plakalı motosiklet ile bağlantılı sokaktan geçiş yapan A.S. yönetimindeki 68 HK 199 plakalı otomobil, yol ayrımında çarpışma yaşadı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü M.A. yaralandı.

YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne taşındı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza ile ilgili olarak olay yerine gelen polis ekipleri, detaylı bir inceleme başlatarak kazanın sebebini araştırmaya koyuldu.

