Çorum’da Anne-Oğul Yağ Tankına Düştü

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çorum Sanayi Sitesi’nde, 43. Sokak’taki bir depoda atık yağların toplandığı tankın içine iki kişi düştü. Bu durumun bildirilmesiyle birlikte, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SAVCILIĞIN İNCELEMESİ

Ekiplerin yaptığı araştırmada, depo sahiplerinden Hacer Kepçe (39) ve oğlu Recep Kürşat Kepçe’nin (12) yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili otopsi süreçleri başlatıldı.

CENAZE İŞLEMLERİ

Anne ile oğlunun cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tanktan çıkarılarak, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.