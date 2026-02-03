Çorum’da Cinayet Şüphelisinin İtirafıyla Kesik Baş Bulundu

76 YAŞINDAKİ ADAMIN BEDENİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Çorum ilinde, dere yatağında parçalanmış halde bir adamın cesedi bulundu. 76 yaşındaki Ali Osman Kaya’nın kesik başı, cinayet şüphelisinin itirafı sonrası olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir ormanlık alanda keşfedildi. Edinilen bilgilere göre, Kaya, 28 Ocak günü öğle saatlerinde Ulukavak Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

ARTIK KAYIP İHBARI YAPILDI

Kaya’nın yakınları kayıp ihbarı yaptığında, güvenlik güçleri hızla arama çalışmalarına başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Kaya’nın son olarak Çatak Tabiat Parkı bölgesinde görüldüğü öğrenildi. Bunun üzerine, AFAD ve jandarma ekiplerinin yardımıyla arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

KESİK BAŞ, ORMANLIK ALANDA KEŞFEDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda, Kaya’nın cansız bedeni parçalanmış şekilde çöp poşetleri içerisinde dere yatağında bulundu. Ancak, kafa kısmına ilk etapta ulaşılamadı. Gözaltına alınan şüpheli A.F.K.’nin verdiği ifadenin ardından, güvenlik güçleri yeniden arama yaptı. Ekipler, Kayaya ait olduğu değerlendirilen kesik başı ormanlık alanda buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı incelemenin ardından kesik baş, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma süreci, olayla ilgili gelişmelere paralel olarak devam ediyor.