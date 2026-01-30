Yüksekova’da Cami Çatısında İkinci Çökme Yaşandı

yuksekova-da-cami-catisinda-ikinci-cokme-yasandi

YÜKSEKOVA’DA HAFİF DEĞİL, AĞIR KASIM YASALARI

Yüksekova ilçesinde, son on yılın en sert kış koşulları görülüyor. Yoğun kar yağışı, günlük yaşamı ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının metrelerce ulaştığı ilçede, Güllüce köyü Bulgurlu mezrasındaki caminin çatısı, yoğun kar yükünü taşıyamayarak çökmeye başladı.

Çatıda gerçekleşen ilk hasar, sabah saatlerinde meydana geldi. Cemaatin yatsı namazı sırasında, çatıda bir çökme daha gerçekleşmesi büyük bir paniğe yol açtı. O sırada namaz kılan vatandaşlar, sarsıntının nedeninin bir deprem olduğunu düşündü.

YÜKSEKOVA’DA ARA VERİLMİYOR

Yüksekova’deki bu olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı hayati tehdit yaratmaya devam ediyor. Çatı çökmesi olayları, ilçenin zorlu kış koşullarının ciddiyetini gözler önüne seriyor. Kamu sağlığı ve güvenliği açısından dikkatli olunması gereken bu süreçte, bölge halkının endişeleri de giderek artıyor.

