Çorum’da Trafik Kazasında Dört Yaralı İki Araç Çarpıştı

corum-da-trafik-kazasinda-dort-yarali-iki-arac-carpisti

KAZA OLAYI OSANCILIK CADDESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Osmancık Caddesi ile Mahmutevler 27. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mertcan A. yönetimindeki 19 DY 464 plakalı otomobil ile İbrahim K. idaresindeki 19 HD 266 plakalı otomobil, kesişim noktasında çarpıştı. Çarpmanın ardından savrulan otomobillerden birinin direğe çarparak durabildiği kaydedildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında sürücülerin yanı sıra, 19 DY 464 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Umut A. ve Azize A. da yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere götürüldü.

ARAÇLAR ÇEKİLDİ, POLİS İNCELEME YAPIYOR

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, hurdaya dönen araçlar kaydedildi ve çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili ayrıntılı inceleme başlattı.

