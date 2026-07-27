Çorum FK, Luciano Rodriguez’le Anlaştı

Spor
Çorum FK stadyumu gece görünümü, ışıklarla aydınlatılmış
Çorum FK, Luciano Rodriguez ile anlaşarak hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
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Trendyol Süper Lig’de ilk sezonuna güçlü bir kadroyla girmek isteyen Çorum FK, Uruguaylı golcü Luciano Rodriguez’i kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Kırmızı-siyahlı ekip, hücum hattını güçlendirmek için bu takviyeyi yapıyor. Suudi Arabistan temsilcisi NEOM’da forma giyen forvetin transferi için görüşmeler tamamlandı.

GOLCÜ İÇİN ANLAŞMA TAMAMLANDI

NEOM, Luciano Rodriguez’i geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattı. Uruguaylı futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Oyuncunun Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

RODRIGUEZ'İN SEZON PERFORMANSI

23 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda 31 maçta görev yaptı. Rodriguez bu karşılaşmalarda 6 gol attı. Ayrıca 2 asist yaparak takımına skor katkısı sağladı.

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