Crans-Montana Yangınında 18 Yaşında Türk Vatandaşının Ölümü Açıklandı

İsviçre’nin Crans-Montana kayak merkezindeki yeni yıl kutlamaları esnasında bir barda çıkan yangın nedeniyle yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti devam ediyor. Son yapılan çalışmalarda 16 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Valais kanton polisi, hayatını kaybedenler arasında 18 yaşında bir Türk vatandaşının da bulunduğunu bildirdi, ancak bu kişinin kimliği kamuoyu ile paylaşılmadı. Yerel haber kaynaklarına göre, yeni belirlenen kurbanların 10’unun İsviçre vatandaşı olduğu ifade ediliyor. Ölenler arasında 14 yaşında bir kız çocuğu ile iki 15 yaşındaki genç, 18 yaşında bir kadın ve 16-17 yaşları arasındaki üç genç bulunuyor. Ayrıca 18, 20 ve 21 yaşlarında, üç genç erkeğin de İsviçre vatandaşı olduğu bildirildi. Kimliği belirlenen diğer kurbanlar arasında 16 yaşlarında üç İtalyan yer alıyor, bunlardan birinin İtalya-Birleşik Arap Emirlikleri çifte vatandaşı olması dikkat çekiyor. Ayrıca 18 yaşında bir Romanya vatandaşı, 39 yaşında bir Fransız ve 18 yaşında bir Türk de hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.

ULUSAL YAS GÜNÜ

İsviçre, 9 Ocak’ta Crans-Montana’da gerçekleşen bu trajik olayda hayatını kaybedenler için ulusal yas günü ilan edecek. İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, bu olayın tüm yönlerinin aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir soruşturma sürecinin yürütüleceğini belirtti.

HUKUKİ SÜREÇ VE SORUŞTURMA

Crans-Montana’daki yılbaşı kutlamaları sırasında kalabalık bir barda meydana gelen yangında en az 40 kişi hayatını kaybederken, 115 kişi de yaralandı. Crans-Montana Belediyesi, 40 kişinin ölümüne ve 119 kişinin yaralanmasına sebep olan yangınla ilgili yürütülen ceza soruşturmasına katılma kararı alarak, Valais Savcılığı’na elindeki tüm belgeleri sundu. Savcılık yangının sebepleriyle ilgili olarak, barın tavanında kullanılan akustik yalıtım köpüğünde yoğunlaştığını açıkladı. İlk bulgular, yangının şampanya şişelerindeki yanan mumlardan çıkmış olabileceğini ve alevlerin köpüğü hızla yaymış olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu malzemenin son derece yanıcı olduğunu ve yoğun duman nedeniyle yüksek derecede toksik olduğunu vurguluyor. Valais polisi ise yangının meydana geldiği barın Fransız işletmecileri hakkında taksirle adam öldürme, yaralama ve yangına sebebiyet verme suçlamalarıyla ceza soruşturması başlatıldığını duyurdu.

HASTANELERDE DURUM

Crans-Montana’daki yangın sonrasında, yaralıların artışı nedeniyle İsviçre genelindeki hastaneler alarm durumuna geçti. Zürih Üniversite Hastanesi ve Zürih Çocuk Hastanesi, yaralıların tedavisi için bazı ameliyatları ertelemek zorunda kaldı. CHUV ise 12 hastanın Fransa, İtalya ve Belçika’daki hastanelere sevk edilmesinin ardından planlı kapasitesini koruduğunu belirtti.