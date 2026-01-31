Cristiano Ronaldo 1000 Gole Doğru Adım Atıyor

Suudi Arabistan Ligi’nin 18. haftasında gerçekleşen karşılaşmada, Al Kholood ile Al Nassr ekipleri karşı karşıya geldi. King Abdullah Sport City Stadyumu’nda oynanan mücadelede Al Nassr, deplasmanda Al Kholood’u 3-0 mağlup ederek ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

HEDEFİ 39 GOL KALDI

Bu maçta takımının ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, kariyerindeki gol sayısını 961’e çıkardı. Portekizli yıldız, bu golle birlikte 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

“BU SAYIYA KESİNLİKLE ULAŞACAĞIM”

Ronaldo, hedefiyle ilgili yaptığı açıklamada 1000 gole ulaşmayı amaçladığını belirtti. Ronaldo, “Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya, 1000 gole ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım.” sözlerini sarf etti.