İzmir Barajlarındaki Su Seviyesi Artış Gösterdi

İzmir’in Su Durumu

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi, geçen yıl aralık ayında yüzde 1’in altına düşmüşken, ocak ayında yaşanan yağışlarla birlikte yüzde 5,51 seviyesine ulaştı. Ancak mevcut doluluk oranlarının geçen yılın aynı dönemine göre geride kaldığı bilgisi verildi. Tahtalı Barajı’ndaki aktif doluluk oranı, Ocak 2025’te yüzde 15,09 seviyesinde ölçüldü.

İKİ BARAJDA SU YENİDEN TOPLANMAYA BAŞLADI

Diğer yandan, 2025 yılının son aylarında su seviyeleri tamamen tükenen Balçova ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajları, yeniden su toplamaya başladı. Balçova Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 26,54’e, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’ndaki doluluk ise yüzde 27,38’e çıktı. Ürkmez Barajı’ndaki doluluk oranı ise yüzde 11,73 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 70,19 olan Güzelhisar Barajı’nın su seviyesi ise bu yıl yüzde 43,37 olarak ölçüldü. Gördes Barajı’na dair güncel bir doluluk oranı bilgisi henüz paylaşılmadı.