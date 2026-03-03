Cristiano Ronaldo Maçı Tamamlayamadı Sakatlık Tehdidiyle Karşılaştı

cristiano-ronaldo-maci-tamamlayamadi-sakatlik-tehdidiyle-karsilasti

Suudi Arabistan’daki futbol kariyerini sürdüren ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde sakatlık riskiyle karşılaştı. Al Nassr forması giyen Ronaldo, Al-Feyha ile oynadıkları maçta sakatlanarak 90 dakikayı tamamlayamadı.

SAKATLIĞI NEDENİYLE MAÇI TAMAMLAYAMADI

Maçın 80. dakikasında oyundan çıkan Ronaldo’nun, karşılaşmanın ardından dizinin arka bölümüne buz uyguladığı gözlemlendi. Al-Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus, maç sonrası oyuncusunun durumu hakkında bilgi verdi. “Kas yorgunluğu hissetti. Skor 2-1 olduktan sonra risk almak istemedim ve oyundan çıkardım. Sağlık ekibi gerekli kontrolleri yapacak. Hissedilen durum kas yorgunluğuydu.” dedi.

İKİ HAFTADIR MAÇLARI TAMAMLAYAMIYOR

Öte yandan Ronaldo, geçtiğimiz hafta Al-Najma karşısında da maçı tamamlayamamıştı. Böylece deneyimli futbolcu, arka arkaya iki karşılaşmada 90 dakikayı oyunda kalamadan geçirmiş oldu.

