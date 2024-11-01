Cuma Bülteni Dolu Dolu! ‘Şampiyon Oran’larla Heyecanı Artır

GAZİANTEP FK GÖZTEPE MAÇI

Süper Lig’in 11. haftasında Gaziantep FK, Göztepe’yi sahasında ağırlıyor. Günün diğer dikkat çekici karşılaşmaları arasında Ligue 1’de Lille ile Lyon’un mücadelesi ve Bundesliga’da Leverkusen ile Stuttgart’ın karşılaşması bulunuyor. Bu üç maçla ilgili detaylar ve iddaa istatistikleri haberimizde yer alıyor.

Gaziantep FK, ligin 15. sırasındayken sezonun başından beri sıkıntılı bir dönem geçirdi. Ancak son 3 maçta 5 puan toplayarak bir ivme kazandı. Bu süre zarfında Beşiktaş ve Kayserispor ile berabere kalırken, Konyaspor’u 3-1 yenmeyi başardılar. Göztepe ise, Süper Lig’de son 10 maçta dikkat çeken bir performansa sahip. Trabzonspor’u 2-1 yenen İzmir ekibi, ilk 9 haftada 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 15 puana ulaştı. İki takım arasındaki son 10 maçta 8’inde karşılıklı goller atıldığı dikkat çekiyor.

GÖZTEPE VE GAZİANTEP İSTATİSTİKLERİ

– Gaziantep ile Göztepe arasında oynanan son 10 maçın 8’inde her iki ekip de fileleri havalandırdı.

– İki takımın son 5 mücadelesinin 3’ünde ilk yarı 0-0 sonuçlandı.

– Gaziantep’in son 5 maçının 4’ü “KG Var” şeklinde bitti.

– Göztepe’nin son 5 karşılaşmasının 4’ü ise “2.5 Üst” olarak tamamlandı.

Bu karşılaşma için Misli üyelerinin %17’si Göztepe’nin galip geleceğini düşünüyor.

LILLE LİGUE 1’DE YÜKSELİYOR

Fransa Ligue 1’de Lille, sezonun ilk 4 haftasında iki mağlubiyet aldıktan sonra çıkışa geçti. Son 5 lig maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puana ulaştılar. Diğer tarafta, üst üste 3 maçı kazanan Lyon, Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’a yenilerek bir şok yaşadı. Bu mağlubiyetin ardından ligde Auxerre karşısında puan kaybı yaşayarak taraftarlarını şaşırttı.

SON MAÇ İSTATİSTİKLERİ

– Lille ile Lyon arasında son 5 karşılaşmanın 4’ü “2.5 Üst” sona erdi.

– Son 5 maçta her iki takımın da karşılıklı goller atma istatistiği dikkat çekici.

– Lyon, bu sezon Ligue 1’deki 5 maçının 4’ünde 1.5 gol baremini geçti.

– Lille’in son 5 karşılaşmasının 3’ü “KG Yok” olarak tamamlandı.

Misli üyelerinin %25’i, Lille ile Lyon arasında oynanacak olan maçta “2.5 Üst” sonucunu bekliyor.

LEVSKURSEN VE STUTTGART MAÇI

Bundesliga’nın son şampiyonu Leverkusen, bu sezon 4 maçta puan kaybı yaşadı. Xabi Alonso’nun ekibi, son 4 maçında sadece bir galibiyet alarak zirvenin 5 puan gerisine düştü. Stuttgart ise 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile 12 puan toplayarak 8. sırada bulunuyor. Bayern Münih karşısında 4-0’lık bir mağlubiyet alan Stuttgart, bir üst turda Holstein Kiel’i yenerek toparladı.

Bu maça Misli’den canlı yayın yapılacak ve Misli üyelerinin %29’u Leverkusen’in bu karşılaşmayı kazanmasını bekliyor.

MUHTEMEL 11’LER

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mustafa, Kodro, Lungoyi.

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Ogün, Soley, Nielsen, Silva, Tijanic, Fofana, Juan.

Lille: Chevalier; Meunier, Diakite, Mandi, Gudmundsson; Andre, Andre Gomes, Angel Gomes; Zhegrova, David, Sahraoui.

Lyon: Lucas Perri; Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhate, Tagliafico; Matic, Veretout; Mikautadze, Cherki, Fofana; Lacazette.

Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface.

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstadt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Toure, Deniz Undav.