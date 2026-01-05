Cuma Günü 50 İl İçin Kar Yağışı Bekleniyor

Türkiye, yeni yılı birçok ilde yoğun kar yağışıyla karşılıyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışlar, hafta sonu yerini lodosa bırakırken, kar yağışlarının yeni haftada devam edip etmeyeceği konusunda merak artış gösteriyor. Bu konuya ilişkin beklenen açıklama, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi.
CUMA GÜNÜ 50 İLE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 9 Ocak 2026’da 50 ilde kar yağışının olması öngörülüyor. MGM’nin raporuna dayanarak, cuma günü kar beklenen iller şunlar:
– Düzce
– Bilecik
– Bursa
– Kütahya
– Uşak
– Burdur
– Isparta
– Afyonkarahisar
– Eskişehir
– Adıyaman
– Malatya
– Kilis
– Gaziantep
– Kahramanmaraş
– Sivas
– Tokat
– Amasya
– Kayseri
– Niğde
– Nevşehir
– Kırşehir
– Çorum
– Kastamonu
– Çankırı
– Karabük
– Bolu
– Ankara
– Konya
– Karaman
– Yozgat
– Ardahan
– Kars
– Iğdır
– Ağrı
– Van
– Hakkari
– Şırnak
– Siirt
– Bitlis
– Muş
– Erzurum
– Artvin
– Bayburt
– Bingöl
– Batman
– Diyarbakır
– Elazığ
– Tunceli
– Erzincan
– Gümüşhane