Cuma Günü 50 İl İçin Kar Yağışı Bekleniyor

cuma-gunu-50-il-icin-kar-yagisi-bekleniyor

Türkiye, yeni yılı birçok ilde yoğun kar yağışıyla karşılıyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışlar, hafta sonu yerini lodosa bırakırken, kar yağışlarının yeni haftada devam edip etmeyeceği konusunda merak artış gösteriyor. Bu konuya ilişkin beklenen açıklama, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi.

CUMA GÜNÜ 50 İLE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 9 Ocak 2026’da 50 ilde kar yağışının olması öngörülüyor. MGM’nin raporuna dayanarak, cuma günü kar beklenen iller şunlar:

– Düzce
– Bilecik
– Bursa
– Kütahya
– Uşak
– Burdur
– Isparta
– Afyonkarahisar
– Eskişehir
– Adıyaman
– Malatya
– Kilis
– Gaziantep
– Kahramanmaraş
– Sivas
– Tokat
– Amasya
– Kayseri
– Niğde
– Nevşehir
– Kırşehir
– Çorum
– Kastamonu
– Çankırı
– Karabük
– Bolu
– Ankara
– Konya
– Karaman
– Yozgat
– Ardahan
– Kars
– Iğdır
– Ağrı
– Van
– Hakkari
– Şırnak
– Siirt
– Bitlis
– Muş
– Erzurum
– Artvin
– Bayburt
– Bingöl
– Batman
– Diyarbakır
– Elazığ
– Tunceli
– Erzincan
– Gümüşhane

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hurdacıların Kaçırdığı 250 Bin TL’lik Malzeme Ele Geçirildi

Kayseri'de 250 bin TL'lik hurda çalan iki hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarıyla belgelendi.
Gündem

Tokat’ta Evde Yangın 50 Çuval Fındığı Kül Etti

Erbaa'da elektrik kaçağından kaynaklandığı öne sürülen yangında bir ev ve yaklaşık 3 ton fındık yandı. Yangın, büyük zarara yol açtı.
Gündem

İnegöl’de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; kaza sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi yaralandı.
Gündem

Isparta’da Kamyonet ve Mikser Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da meydana gelen bir trafik kazasında kamyonetle mikser çarpıştı. Kazada sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Bursa’da Kayınbirader Eniştesi Tarafından Vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tabancayla bacağından yaraladı. Enişte ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.