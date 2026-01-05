Cuma Günü 50 İlde Kar Yağışı Bekleniyor

cuma-gunu-50-ilde-kar-yagisi-bekleniyor

Türkiye, yeni yıla pek çok ilde yoğun kar yağışı ile girmesiyle dikkat çekerken, geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışların ardından hafta sonu lodolu hava koşullarına geçiş yaptı. Kar yağışlarının yeni haftada devam edip etmeyeceği hususu merak parcıklarını artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklenen açıklama geldi.

CUMA GÜNÜ 50 İLE KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinde yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda, 9 Ocak 2026 tarihinde 50 ilde kar yağışı beklenildiğini bildirdi. MGM’nin raporuna göre, cuma günü kar beklenen iller arasında şunlar yer alıyor:

– Düzce
– Bilecik
– Bursa
– Kütahya
– Uşak
– Burdur
– Isparta
– Afyonkarahisar
– Eskişehir
– Adıyaman
– Malatya
– Kilis
– Gaziantep
– Kahramanmaraş
– Sivas
– Tokat
– Amasya
– Kayseri
– Niğde
– Nevşehir
– Kırşehir
– Çorum
– Kastamonu
– Çankırı
– Karabük
– Bolu
– Ankara
– Konya
– Karaman
– Yozgat
– Ardahan
– Kars
– Iğdır
– Ağrı
– Van
– Hakkari
– Şırnak
– Siirt
– Bitlis
– Muş
– Erzurum
– Artvin
– Bayburt
– Bingöl
– Batman
– Diyarbakır
– Elazığ
– Tunceli
– Erzincan
– Gümüşhane

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hurdacıların Kaçırdığı 250 Bin TL’lik Malzeme Ele Geçirildi

Kayseri'de 250 bin TL'lik hurda çalan iki hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarıyla belgelendi.
Gündem

Tokat’ta Evde Yangın 50 Çuval Fındığı Kül Etti

Erbaa'da elektrik kaçağından kaynaklandığı öne sürülen yangında bir ev ve yaklaşık 3 ton fındık yandı. Yangın, büyük zarara yol açtı.
Gündem

İnegöl’de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; kaza sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi yaralandı.
Gündem

Isparta’da Kamyonet ve Mikser Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da meydana gelen bir trafik kazasında kamyonetle mikser çarpıştı. Kazada sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Bursa’da Kayınbirader Eniştesi Tarafından Vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tabancayla bacağından yaraladı. Enişte ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.