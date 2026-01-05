Cuma Günü 50 İlde Kar Yağışı Bekleniyor

Türkiye, yeni yıla pek çok ilde yoğun kar yağışı ile girmesiyle dikkat çekerken, geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışların ardından hafta sonu lodolu hava koşullarına geçiş yaptı. Kar yağışlarının yeni haftada devam edip etmeyeceği hususu merak parcıklarını artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklenen açıklama geldi.

CUMA GÜNÜ 50 İLE KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinde yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda, 9 Ocak 2026 tarihinde 50 ilde kar yağışı beklenildiğini bildirdi. MGM’nin raporuna göre, cuma günü kar beklenen iller arasında şunlar yer alıyor:

– Düzce

– Bilecik

– Bursa

– Kütahya

– Uşak

– Burdur

– Isparta

– Afyonkarahisar

– Eskişehir

– Adıyaman

– Malatya

– Kilis

– Gaziantep

– Kahramanmaraş

– Sivas

– Tokat

– Amasya

– Kayseri

– Niğde

– Nevşehir

– Kırşehir

– Çorum

– Kastamonu

– Çankırı

– Karabük

– Bolu

– Ankara

– Konya

– Karaman

– Yozgat

– Ardahan

– Kars

– Iğdır

– Ağrı

– Van

– Hakkari

– Şırnak

– Siirt

– Bitlis

– Muş

– Erzurum

– Artvin

– Bayburt

– Bingöl

– Batman

– Diyarbakır

– Elazığ

– Tunceli

– Erzincan

– Gümüşhane