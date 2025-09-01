Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, ‘Türk vatandaşı’ ifadesinin değişebileceğini vurguladı

TBMM ÇALIŞMALARINA YENİ BİR BOYUT

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa’nın vatandaşlıkla ilgili 66. maddesinde geçen ‘Türk’ ifadesinin değişme ihtimali olduğunu aktardı. Uçum, “Türk vatandaşlığı tanımının bir hukuki bağ olarak anayasada çok daha vurgulu yapılması, ‘Etnik kimliğine ve dini aidiyetine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hukuken bağlı olan herkes Türk vatandaşıdır’ şeklinde bir hüküm konulması söz konusu olabilir” dedi. Uçum, yeni çözüm süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, sürecin adının “çözüm süreci” değil “geçiş süreci” olduğunu belirtti.

GEÇİŞ SÜRECİNİN TEMELLERİ

Uçum, önceki çözüm süreciyle mevcut süreç arasındaki farkı, “terörle mücadelenin hem aktif hem destek unsurlarına yönelik pratiklerini kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürüterek bu yeni aşamayı başlatmak” olarak tanımladı. “Bu sürecin adı, öncekine benzer şekilde bir ‘çözüm süreci’ değil; bir ‘geçiş süreci’dir. Terörsüz Türkiye’ye geçişe ilişkin bir devlet inisiyatifi ortaya kondu ve bu geçiş süreci bir devlet politikası olarak yönetiliyor” diyen Uçum, terör örgütünün fesih kararı almasının ve silah bırakma kararının geçiş sürecinin somut aşamaları olduğunu belirtti.

ANAYASAL DÖNÜŞÜM İHTİMALİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, anayasal veya yapısal dönüşüm olup olmayacağına dair gelen soruya ise “Ret ve inkâr politikalarının bitirildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimlerinde Kürtler; kimliklerinin tanınması, anadilleri önündeki yasakların kaldırılması, akademik ve kültürel haklar, bölgesel kalkınma, ekonomik refah ve sosyal adalet imkânlarına kavuştu” yanıtını verdi. Ayrıca, Türk vatandaşlığı tanımının daha vurgulu bir biçimde yasalaşması gerektiğinin altını çizerken, Türkçe’nin devletin resmi dili olmasına ilişkin tartışmalara da değindi.

66. MADDE ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Anayasa’nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalar, düzenli olarak Türkiye’nin gündeminde yer buluyor. 2023 seçimleri öncesinde DEVA Partisi’nin bu konuda değişiklik önerisiyle tartışmalar yeniden alevlenmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu konuda yaptığı açıklama da dikkat çektiği “Türklüğü anayasadan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başaracaktır?” ifadeleri, konunun hassasiyetini ortaya koyuyor. Anayasanın 66. maddesi ise Türk vatandaşlığı bağını net bir şekilde tanımlıyor: “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.” Bu madde, vatandaşlık kazanımının ve kaybının hukuki boyutunu da belirliyor.