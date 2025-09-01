Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan 66. Madde Önerisi

YENİ ANAYASA VE VATANDAŞLIK TANIMI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa’nın vatandaşlığı tanımlayan ve içindeki ‘Türklük’ ibaresi nedeniyle tartışmalara sebep olan 66. maddesindeki ‘Türk’ tanımının değiştirilebileceğini belirtti. Uçum, “Türk vatandaşlığı tanımının bir hukuki bağ olarak anayasada çok daha vurgulu yapılması, ‘Etnik kimliğine ve dini aidiyetine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hukuken bağlı olan herkes Türk vatandaşıdır’ şeklinde bir hüküm konulması söz konusu olabilir” dedi.

GEÇİŞ SÜRECİ KAPSAMINDA YENİ DEĞERLENDİRMELER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik açıklamalarıyla birlikte başlamış olan yeni çözüm süreci üzerinde duran Uçum, bu sürecin “çözüm süreci” değil, “geçiş süreci” olduğunu vurguladı. Önceki süreç ile mevcut süreç arasındaki temel farkı ise “terörle mücadelenin hem aktif hem destek unsurlarına yönelik pratiklerini kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürüterek bu yeni aşamayı başlatmak” olarak tanımladı. Uçum, “Yani bu sürecin adı, öncekine benzer şekilde bir ‘çözüm süreci’ değil; bir ‘geçiş süreci’dir” diye konuştu. Terörsüz bir Türkiye’ye geçiş amacıyla bir devlet inisiyatifi ortaya konduğunu da sözlerine ekledi.

ANAYASAL DÖNÜŞÜMÜN GEREKLERİ

Süreç çerçevesinde anayasal veya yapısal bir dönüşüm olup olmayacağına dair soruya Uçum, “Ret ve inkâr politikalarının bitirildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimlerinde Kürtler; kimliklerinin tanınması, anadilleri önündeki yasakların kaldırılması, akademik ve kültürel haklar, bölgesel kalkınma, ekonomik refah ve sosyal adalet imkânlarına kavuştu” cevabını verdi. Uçum, Türkiye’nin huzurlu bir ortama kavuştuğunu belirtti. Ayrıca demokrasinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunun her zaman ele alınacağını ifade eden Uçum, bu kapsamda Türk vatandaşlığı tanımının daha vurgulu bir şekilde anayasada yer alabileceğini belirtti.

ANAYASA’NIN 66. MADDESİ ÜZERİNDE DEVAM EDEN TARTIŞMALAR

Anayasa’nın 66. maddesine yönelik tartışmalar sürekli olarak Türkiye’nin gündeminde kalıyor. En son tartışma, geçtiğimiz seçim dönemi sırasında DEVA Partisi’nin bu konuda değişiklik önerileriyle alevlenmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında bu duruma eleştirilerde bulunarak, “Devanın başkanının Türklüğün nesi ve neresi rahatsız etmektedir. Türklüğü anayasadan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başaracaktır?” dedi. **MADDE 66** ise “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz” ifadesiyle tanımlanıyor.