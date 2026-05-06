Cumhurbaşkanı Erdoğan: 202 Vakıf Eserinin Açılışı Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Vakıflar Haftası Kutlama Programı’na iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğin başında, “Vakıflar Haftası münasebetiyle sizlerle bir olmaktan, sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.” sözleriyle duygu ve düşüncelerini paylaştı.

VAKIF KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Tevarüs ettiğimiz tarih, kültür ve kimlik hazinesi, mimariyi zarafetle buluşturmuş zarafeti vakıf hizmetleri taçlandırmıştır. Kusursuz bir ilahi tasarımla yaratılmış insana, hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz en büyük hasletlerimizden bir tanesidir. Bunu korumak hepimiz için kritik öneme sahiptir.” ifadelerini kullandı.

ECDAT YADİGARI ESERLERİMİZ

Cumhurbaşkanı, “Üç kıtada ecdat yadigarı eserlerimiz var. Son bir sene içerisinde restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştireceğiz.” diyerek tarihi mirasa vurgu yaptı. Ayrıca, “Biz yüce Allah’ın ‘Kim zerre miktar hayır işlemişse onun karşılığını görecektir’ müjdesini iman etmiş kimseleriz.” şeklinde konuşarak, vakıf medeniyetinin geleceğine dair umutlarını dile getirdi.

VAKIFLARIMIZIN DESTEKLENMESİ

Erdoğan, sözlerine devam ederek, “Bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanları engelleyenleri mahşeri vicdana havale ediyoruz. İnsan insanın şifasıdır, bu inançla bir yaralı gönüle merhem olmayan, milletimizin istikbal davasına omuz vermeye gayret eden tüm vakıflarımızın yanında olacağız.” dedi.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanı, asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276’sının restorasyonunun tamamlandığını belirterek, yılsonunda tüm eserlerin ihya edileceğini duyurdu.