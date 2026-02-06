Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat Depremlerini Anma Töreninde Açıklamalarda Bulundu

Bugün, 11 ilde büyük bir felaketin yaşandığı kıvılcımın sene-i devriyesini anmak üzere bir araya geldiğimiz bir gün. 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Cumhurbaşkanı, “Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye’min Gücüne Bak” temalı Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı, depremlerle ilgili acıların altında durarak, “Acımız fazla. Yasımızı tabii ki tutacağız. Yola devam etmeyi de asla ihmal etmeyeceğiz. Bizi büyük millet yapan ne kadar büyük kıymet varsa sahip çıkacağız.” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara da değinerek muhalefetin eleştirilerini yanıtladı.

DEPREMLERİN EKONOMİK MALİYETİ

Cumhurbaşkanı, yaptığı açıklamalarda, “Millet olarak yüreklerimize kor ateş düşüren 6 Şubat depremleri sene-i devriyesi. Bizler beşer olarak elbette geçmişe dönemez, zamanı durduramayız. Zaman pek çok şeyin ilacıdır ama bazı acıları dindirmeye zaman bile yetmez.” diyerek, depremlerde kaybedilen hayatları ve yaşanan acıları vurguladı. Toplamda 53 bin 697 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 107 bin 213 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu ve 3,5 milyon insanın bölgeden tahliye edildiğini belirtti. Ayrıca, bu depremlerin ekonomiye maliyetinin 104 milyar dolara ulaştığını aktardı.

MUHALEFETE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı, vatandaşların hayatını kurtarmaya yönelik çalışmalarda bulunurken bazı çevrelerin siyasi rant peşinde koştuğunu ifade etti. “Bunlar evleri bitiremez dediler, işte evler burada,” diyerek eleştirilere yanıt verdi. Üç yıl içinde şehirlerin imarını ve ihyasını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı, bu dönem zarfında 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa ettiklerini ve 433 bin 667 konut tamamladıklarını belirtti.

ANA MUHALEFETİ HATIRLATMAK

Cumhurbaşkanı, anma etkinliklerinin siyasi polemik yapma zamanı olmadığını, acıları paylaşma ve kenetlenme günleri olduğunu ifade ederek, ana muhalefet liderine sert çıktı. “Bir siyasetçi eserleriyle konuşur. Eserin yoksa CHP Genel Başkanı gibi sadece polemik yaparsın,” dedi. Ayrıca, iktidarın eleştirilerine rağmen, bugünkü konut teslimatında muhalefet partisinden teşekkür beklediğini dile getirdi.

DEPREM BÖLGESİNDE YAPILAN YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanının açıklamaları doğrultusunda, depremin neden olduğu kayıplar için yaklaşık 3,6 trilyon lira kaynak ayrıldığı belirtiliyor. Hasarların onarılması amacıyla 2026 yılı bütçesinde 653 milyar lira ödenek ayırıldığı ifade edildi. Eğitim alanında, deprem bölgesinde 126 bin 675 derslik sayısına ulaşıldığı, sağlık alanında ise 123 milyar liralık yatırım yapıldığı duyuruldu. Sağlık alanında 5 bin 864 yatak kapasiteli 36 devlet hastanesinin tamamlandığı ve çok sayıda emniyet ve hizmet binası inşasının sürdüğü aktarıldı.

GELECEK İÇİN HEDEFLER

Cumhurbaşkanı, “Omuz omuza verip çok daha fazlasını yine sizlerle birlikte başaracağız,” diyerek, deprem sonrası Osmaniye’de gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsetti. Bugün, konut, köy evi ve iş yeri olarak toplam 12 bin 557 bağımsız yerin açılışını gerçekleştirdiklerini vurguladı. Ayrıca, “Ev sahibi Türkiye” sloganıyla başlatılan 500 bin sosyal konut projesinde Osmaniye’ye 2 bin 990 konutun tahsis edildiğinin altını çizerek, vaat edilen sosyal konutların söz verilen zamanda teslim edileceğini garanti etti.