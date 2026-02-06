Yükseköğretim Kurumları Sınavı Başvuruları Başladı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular başladı.

BAŞVURULAR 2 MART’A KADAR SÜRECEK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sınav için başvuruların bugün (6 Şubat) başladığını duyurdu. Merkezden yapılan bilgilendirmeye göre, adayların başvuru işlemleri 2 Mart tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya ais.osym.gov.tr adresi ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek. Sınavın her bir oturumu için belirlenen ücret ise 700 lira olarak belirlendi.