Moskova’da Suikast Girişimi: Korgeneral Alexeyev Yaralandı

moskova-da-suikast-girisimi-korgeneral-alexeyev-yaralandi

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alexeyev’e yönelik bir suikast girişiminde bulunuldu.

SIRTINDAN VURULARAK YARALANDI

Korgeneral Vladimir Alexeyev, Moskova’daki evinin önünde uğradığı saldırıda sırtından vurularak yaralandı. Olayla ilgili olarak Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Alexeyev’e birden fazla el ateş açıldığı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

OLAY YERİNDE İNCELEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve polisin saldırganı aramakta olduğu ifade edildi. Olay yerinde inceleme çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Daha önce Ukrayna istihbaratı, Alexeyev’i “uluslararası bir suçlu” olarak tanımlamıştı.

RUSYA FEDERASYONUNUN KAHRAMANI ÜNVANINA LAYIK GÖRÜLDÜ

64 yaşındaki Alexeyev, 2011 yılından bu yana GRU’nun birinci başkan yardımcısı olarak görev yapmakta ve Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarına da nezaret eden Rusya’nın en kıdemli askeri istihbarat yetkilileri arasında kabul ediliyor. 2017 yılında, ülkenin en yüksek nişanları arasında yer alan “Rusya Federasyonu Kahramanı” unvanına layık görülmüştü.

