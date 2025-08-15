Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açlık Gazze’yi Çöküşe Sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera’de kaleme aldığı bir makalede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dair kaygılarını dile getirdi. Erdoğan, “Gazze Şeridi’nde yaşanan trajedi, yalnızca dar coğrafyaya sıkışmış bir çatışma olarak değil insaniyete derin yaralar açan ve her geçen gün kötüleşen bir insani felaket olarak görünmelidir.” ifadelerini kullandı. Gazze’de yaşanan olayların her geçen gün artan bir insani kriz oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, “İsrail’in aylardır sürdürdüğü bombardımanlar; kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alarak şehirleri yaşanmaz bir hale getirmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

YOK OLMA POLİTİKASI

Cumhurbaşkanı, “Açlık, susuzluk ve salgın hastalık riski, Gazze’yi topyekün bir insani çöküşe sürüklemektedir.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, İsrail’in saldırılarında 61 bini aşkın Filistinli’nin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, “Bu tablo yalnızca savaşın değil sistematik bir yok olma politikasının da açık bir göstergesidir.” dedi.