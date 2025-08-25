Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümünde bugün Bitlis Ahlat’ta düzenlenen etkinliklere katıldı. Bu çerçevede kabine de Ahlat’ta toplantı gerçekleştirdi. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.55’te başlayan toplantı, kısa süre önce sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Milletimize Anadolu’nun kapılarını açan büyük zaferin yıl dönümünde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün bir kez daha Ahlat’tayız.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Malazgirt Destanı’nın kahramanı Sultan Alparslan ve şehitler için dualar etti. Ayrıca, 6 yıl önce meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’u rahmetle andı.

AHLAT’TA KABİNE TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ın hızla hak ettiği yere geldiğini belirtti. Ahlat ve Malazgirt’e halkın ilgisinin, gençlerin dikkatinin her yıl arttığını vurguladı. Geçen yıl, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin Ankara dışındaki ilk toplantısının Ahlat’ta yapıldığını hatırlatan Erdoğan, bu yıl da yine burada toplanarak ekonomideki güncel gelişmeler başta olmak üzere birçok konuyu gündeme getirdiklerini aktardı. Geçtiğimiz günlerde Gazze’deki Nasır Hastanesi’ne yapılan saldırıda 5 gazeteci dahil olmak üzere en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

EKONOMİK GELİŞMELER ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı, son iki buçuk yılda uygulanan makroekonomik istikrar ve reform programının başarıyla uygulandığını söyledi. İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyonlardan sonra muhalefetin ekonomiye yönelik sabotaj girişimlerinin sonuçsuz kaldığını vurguladı. Merkez Bankası rezervlerinin 176,5 milyar dolara ulaştığını ve borsa satışlarının son haftalarda hız kazandığını belirtti. Enflasyondaki düşüşün 14 aydır devam ettiğini, ihracatın tarihin en yüksek rakamlarına ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, sanayi üretim endeksinin son durumunu değerlendirirken, “Haziran ayında sanayi üretimimiz bir önceki aya göre yüzde 0,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,3 oranında artış kaydetti. İşsizlik oranımız 26 aydır yüzde 8,6 ile tek hanelerde seyrediyor.” diye ekledi. Tüm bu olumlu göstergelerin, küresel belirsizlikler ve menfi kampanyalara rağmen başarıldığını ifade etti. Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşümünü tamamlayacağına inandığını belirten Erdoğan, 2026 yılını ekonomik reform yılı olarak gördüğünü dile getirdi.

REFORM HAZIRLIKLARI VE GELECEK VİZYONU

Cumhurbaşkanı, Eylül ayının ilk haftasında üç yıllık vizyonla hazırlanan orta vadeli programı kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu. Ekonomiyi olumsuz etkileyen fırsatçılara karşı kararlı duruşlarını sürdüreceklerini vurguladı. Piyasa fırsatçılarına izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, Türk ekonomisinin sağlıklı büyümesi için gerekli adımları attıklarını ifade etti.